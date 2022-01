Las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, de la pasada semana instando a incluir la defensa del aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea han tenido una dura respuesta por parte del cardenal arzobispo de València, Antonio Cañizares, que ve en estas declaraciones "un camino abierto hacia el infierno".

Cañizares hizo estas declaraciones en la Universidad Católica de Valencia (UCV), que ha conmemorado la festividad de santo Tomás de Aquino -patrono de las escuelas católicas, de las universidades y de la educación- en el Campus de Valencia-Santa Úrsula con una misa y un acto académico.

El cardenal Cañizares afirmó en su homilía que “la sociedad laica que se presenta hoy es, en realidad, laicista y conlleva un pensamiento único, que considera imposición moral la defensa de la vida humana en todas las fases de su existencia, sea cual sea su tamaño o el número de células que la componen”.

“La razón por sí sola se vuelve fría y pierde sus criterios. Se hace cruel porque no hay nada sobre ella. La limitada comprensión del hombre decide ahora por sí sola cómo se debe seguir actuando con la creación, quién debe vivir y quién debe ser apartado de la mesa de la vida. La ciencia sin conciencia se vuelve contra el hombre y lo destruye. Vemos entonces que el camino hacia el infierno está abierto. ¿Las palabras del presidente francés sobre el aborto no son un camino abierto hacia el infierno?”, expuso. El presidente galo propuso el pasado día 19 añadir a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea la protección del derecho al aborto o la protección del medioambiente.

Gravísimas consecuencias

En ese sentido, el cardenal Cañizares subrayó que la ley del Gobierno español que sanciona con prisión “a los que informan o rezan a favor de la vida” en las inmediaciones de las clínicas abortistas es “una barbaridad de gravísimas consecuencias”.

Propuestas como la de Macron o la del Gobierno español se derivan, en opinión del gran canciller de la UCV, de la “crisis de la cultura occidental” fundada “en el intento del ser humano de volar solo con el ala de la razón, y olvidar el ala de la fe”, siguiendo la metáfora que empleara hace años el papa Juan Pablo II: “Las consecuencias de esto son trágicas. En ausencia de Dios se gesta una sociedad en franca quiebra moral y humana, que ha perdido sus referentes y sus valores morales, su conocimiento del bien y del mal”.

“La historia reciente demuestra que no puede haber una sociedad libre, solidaria, próspera y en progreso al margen de Dios. Su olvido quiebra el profundo sentido de las aspiraciones del ser humano y socava las bases del respeto a la dignidad humana. Quien olvida a Dios destruye la humanidad del hombre. Este es el gran problema de nuestro tiempo: la carencia de una antropología que no se construya al margen de Dios”, remarcó.

La UCV quiere ofrecer una “alternativa” a la cultura imperante basada en los principios del humanismo cristiano

Por su parte, el rector, José Manuel Pagán -que anunció la presentación en febrero de dos nuevos proyectos de esta Universidad, UCV 2025 y UCV Laboratorios de Investigación; además del inicio de la Secretaría Virtual y la puesta en marcha en este semestre de la segunda fase del consorcio EU-CONEXUS- ha querido reiterar el “compromiso” de la UCV con la sociedad de ofrecer una “alternativa” a cultura imperante basada en los principios del humanismo cristiano.

“Esto exige que demos respuesta, como lo estamos haciendo, a las amenazas presentes hoy en nuestra sociedad. Pienso en el aborto y a la aberrante propuesta hecha por Emmanuel Macron de incorporarlo la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pienso también en la eutanasia, en la ideología de género y en tantas otras amenazas que tienen su origen en la negación de la naturaleza humana”, indicó.

Compromiso con la verdad

Por esa razón, subrayó la necesidad de que la UCV no renuncie a ser, “con humildad y determinación, sal y luz en estas cuestiones”, conscientes de lo “molesto” que ello puede resultar: “Es mucho más cómodo edulcorar la sal o esconder la luz, pero no estamos llamados a eso, a ir a favor de corriente, a ser políticamente correctos, a separar lo que creemos de lo que vivimos, más bien lo contrario, la realidad que nos toca vivir y que no hemos elegido, nos lleva o nos llevará a ir contracorriente, contracorriente hacia la libertad, hacia el sentido de vida. Y teniendo siempre presente que en nuestra universidad el compromiso con la verdad no se negocia”.

“Para afrontar este reto que tenemos como universidad contamos en nuestras filas ya con la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, un regalo, una oportunidad, que debemos saber aprovechar y poner en valor. Hoy es necesario reivindicar un uso de la razón que vaya más allá de la mera experimentación científica, que no puede dar respuesta a las cuestiones fundamentales del ser humano. Por eso es tan importante hoy la teología”, apuntó.

De igual modo, Pagán conminó al claustro de profesores de la UCV a “ayudar a encontrar el sentido de vida” a los jóvenes: “El mundo de hoy sugiere que la felicidad está en el poder, el dinero o los placeres. Frente a este planteamiento nuestra Universidad debe ofrecer una alternativa basada en la libertad. Libertad para alcanzar una vida plena, para alcanzar la felicidad, en definitiva, libres para amar, porque nacemos por amor y para amar”.

“Hagamos descubrir a cada alumno que es único, irrepetible y digno de atención, ayudémosle a descubrir su belleza, el sentido de su existencia. Esto, que no es otra cosa que amar a nuestros alumnos, es la clave de bóveda de nuestra Universidad”, ha aseverado.

El religioso dominico Manuel Ángel Martínez, profesor de la Pontificia Facultad de Teología San Esteban de Salamanca, pronunció la lección magistral del acto académico, centrada en la caridad de Cristo en la reflexión teológica de santo Tomás de Aquino. En la misma, Martínez aseguró que “la amistad es la imagen que mejor expresa lo que el Aquinate captó de la caridad de Cristo”.

“La caridad de Jesús, que se traduce en amistad hacia el resto de seres humanos, es una noción central en la teología de santo Tomás, pero que no fue continuada en la tradición, y que no ha sido puesta en su lugar hasta muy recientemente”, explicó.

En opinión de Martínez, el Aquinate trató de "sacar a la luz", a partir de toda una tradición teológica y filosófica, “lo que la revelación cristiana muestra del amor de Cristo por la humanidad”. En los textos del patrón de las universidades existe una “riqueza de matices”, una auténtica “penetración en la caridad de Cristo” y una “profunda visión” de ese misterio inabarcable.

“Para santo Tomás, como para la tradición cristiana, la Eucaristía es el sacramento de la caridad, no solo de la fraterna, sino también de la caridad de Cristo hacia la humanidad. La Eucaristía contiene al mismo Cristo crucificado, «no solamente significado o en figura, sino también en su realidad»; en cambio, los demás sacramentos sólo contienen la virtud de Cristo”, señaló.

Según el Aquinate, esa presencia de Cristo en la Eucaristía “se ajusta a su caridad”, ha remarcado Martínez: “Por esa caridad asumió «un cuerpo real de la misma naturaleza que la humana para nuestra salvación». Porque «es connatural a la amistad compartir la vida con los amigos», como dice el Filósofo”.

“De las tres formas que tiene la pasión de Cristo de causar la remisión de nuestros pecados, la primera de ellas consiste precisamente en movernos a la caridad por medio de la gran prueba del amor hacia nosotros manifestada en su pasión y muerte. Esta prueba revela al mismo tiempo el amor del Padre a la humanidad y la amistad de Cristo”.

Birretes y medallas para los nuevos doctores

En el acto académico han participado junto al vicecanciller y el rector, los miembros del Consejo de Gobierno, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios. Durante la sesión se han impuesto los birretes a los nuevos doctores y la medalla a los profesores que se han incorporado al claustro docente.