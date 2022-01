Llevo varios días en los que escucho por muchos lugares las expresiones de: “¡Qué buen tiempo hace!” o, “¡Qué días tan bonitos están haciendo, ojalá sigan así!" A mi modo de parecer, no es del todo así, como ocurre en muchas otras situaciones, siempre hay una cara B. Y sí, la temperatura está siendo agradable, tanto que te permite llevar finas capas de ropa mientras paseas bajo el sol pero, no lo calificaría como “buen tiempo”. ¿A qué nos referimos con buen tiempo? 20 ºC y un cielo inclemente que prolonga la sequía y favorece la contaminación, ¿es buen tiempo? Temperaturas algo más frescas y precipitaciones, ¿es mal tiempo? Parece que para muchas personas y medios de comunicación sí que lo es. Creo que los motivos para calificar esto son básicos, y a la vez erróneos. Si puedo caminar y sentir un poco de calor en mi cuerpo sin que una nube tape el Astro Rey, es buen tiempo. Para que nos quede claro, cuando ocurren situaciones de bloqueo anticiclónico, que es básicamente lo que está pasando estos días, llega el clásico de la contaminación y de la sequía. Las condiciones anticiclónicas, favorecen la concentración de contaminantes en grandes ciudades como Barcelona, Valencia o Madrid. Y también, evitan la entrada de posibles borrascas. La concentración de contaminantes se debe al mecanismo de subsistencia, cuando los vientos en altura tienen a converger y llegan a la superficie esparciéndose hacia afuera en sentido horario. Esto es lo que ocurre durante un anticiclón. Un movimiento que impide la formación de nubosidad y favorece la concentración de contaminantes. En definitiva, lo que para muchos el mes de enero ha sido calificado como “un mes con buen tiempo”, la realidad que no vemos es diferente: sequía prolongada y en muchos casos contaminación. Y no solo eso, la tendencia para el mes de febrero es más de lo mismo, condiciones anticiclónicas y bloqueos. El mes venidero podría ser un mes más seco de lo que ha sido, o está siendo enero. Ausencia de precipitaciones generalizadas y la atenuación de la sequía que ya padecen algunas zonas españolas. Y bueno, puedo ser que la expresión de “buen tiempo” no esté del todo correcta, ¿qué opinan ustedes?.