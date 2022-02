Sindicatos y patronal del sector de la limpieza ya tienen un preacuerdo del nuevo convenio colectivo. La firma, que se ha estampado en la Dirección General de Trabajo, pone fin a dos años de negociaciones y calma las aguas en los sindicatos, que amenazaban con una huelga de la limpieza en toda la provincia si no atendían sus demandas después de 15 meses con el convenio caducado.

Fuentes de UGT, sindicato mayoritario, explican que es un acuerdo que ha contado con un respaldo unánime entre las trabajadoras (tanto suyas como de CC OO que también ha firmado) y "garantiza la paz social" en los años en que esté vigente. La patronal Apelva también ha valorado positivamente el acuerdo.

El nuevo texto regulará el sector de la limpieza en la provincia de València, que cuenta con 22.000 trabajadoras, y estará vigente hasta 2025. Se ha acordado una subida salarial del 10,5 % para estos años en los siguientes tramos: 2 % en 2022, 2,5 % en 2023, 2,5 % en 2024 y 3,5 % en 2025. Otra novedad importante es que se regularizan los días de asuntos propios de las trabajadoras y se hacen proporcionales en función de la jornada. En el sector la semana laboral tipo es de lunes a sábado, que da derecho a 5 días de asuntos propios, a partir de ahí la relación es proporcional según las jornadas semanales.

Movilizaciones

La semana pasada todos los sindicatos del sector, convocados por UGT y CC OO se concentraron frente al Palau de la Generalitat para dar un ultimátum a retomar las negociaciones, tras dos años rotas, y amenazaron con ir a la huelga si no se les escuchaba. Este lunes la directora general de Trabajo, Elvira Ródenas, cerró una reunión con los agentes sociales que acabó en bloqueo pero con dos propuestas después de 6 horas consecutivas de conversaciones. Tras la asamblea de UGT y CC OO se decidió firmar una de las dos proposiciones de la patronal.

"La respuesta ha sido bastante unánime y estamos contentas", cuenta Cristina Matías, de UGT. Explica que el acuerdo es "fruto de las movilizaciones y concentraciones que planteamos en un momento en que estábamos bloqueados. Ha tenido que ser con la ayuda de la Dirección General de Trabajo para desbloquear esta situación". Borja Rivero, presidente de Apelva, asegura que "hemos cedido desde la parte patronal pero celebramos que la parte más importante del acuerdo ya esté firmada".

Revisar los contratos

Algo que no se ha firmado pero sí prometido por la Dirección General de Trabajo es una reclamación de todos los agentes sociales: que los contratos de la administración con el sector de la limpieza incorporen una cláusula que les permita revisarlos al alza en caso de que se apruebe un convenio colectivo. "Con este convenio la subida salarial sale completamente de nuestros bolsillos en muchos contratos de la administración que ya están cerrados, pedimos ser como el sector de la seguridad, que permite reformular contratos al alza en estos casos", dice Rivero.

De hecho, asegura el presidente de Apelva, "esto nos permite también a nosotros plantear subidas salariales con más facilidad. Nosotros queremos trabajadoras bien pagadas", remarca. Por otra parte incide en que estas situaciones afectan especialmente a la limpieza porque "la mano de obra supone el 90 % del coste".

Apelva y los sindicatos piden, además, que la administración tenga en cuenta criterios más allá del precio para estudiar las licitaciones. "Que lo tenga en cuenta porque siempre habrá empresas que no quieran pagar el convenio o recorten muchísimo los salarios, que la puntuación no sea solo quién es más barato y se tenga en cuenta la calidad del servicio para no fomentar estas empresas que compiten a la baja y repercuten a las trabajadoras", cuenta. La directora general de trabajo también se ha comprometido a revisar esto.

Como recuerda Matías, el sector de la limpieza está altamente feminizado (en torno al 85 %) y con muchas jornadas parciales. Pero que al mismo tiempo, "se ha demostrado que es esencial en la pandemia y por ello hemos luchado para mejorar nuestros derechos laborales".