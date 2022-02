El mayor porcentaje de personas vacunadas con la pauta completa es el de la franja de edad de los 60 a 69 años que en la Comunitat Valenciana ha alcanzado las 551.637 personas, el 96,71%, cuando la media estatal es del 91,85%. El segundo grupo etario con mayores vacunas de refuerzo inoculadas son las personas mayores de 70 años, que en la Comunitat Valenciana ascienden a 687.032 personas, lo que supone el 94,5 % de esta franja de población. La media estatal en esta franja etaria es del 92,38 %.

Según se reduce la edad también desciende el porcentaje de grupo de población que ha logrado la inmunización completa. En la franja de edad desde los 40 a los 49 años las 487.722 personas que se han vacunado con la dosis de refuerzo representan el 64,44 %, aunque el porcentaje sigue estando por encima de la media española que supone el 58,13 % de la población en este grupo de edad. Aún menor es el porcentaje de las personas entre los 30 y 39 años que tienen la vacunación completa: el 47,46 % de este grupo de edad. Aunque de nuevo supera al porcentaje estatal que se reduce al 39,32 % de la población treintañera.

Por último, entre los jóvenes de 20 a 29 años sólo el 37,43 % de los jóvenes ha completado la pauta completa de vacunación (162.047 personas en la Comunitat Valenciana) aunque también supera la media estatal que asciende al 29,32 %.

Respecto al tipo de vacuna, según el último “Informe de actividad del proceso de vacunación” del Ministerio de Sanidad, el 87,46% de los valencianos que recibieron el primer pinchazo con la vacuna de Janssen ya han recibido la dosis de refuerzo (184.594 personas) frente al 74,52 % de la media estatal. Respecto a Astrazeneca, el 91,85 % de personas que fueron inoculadas con esta vacuna ya han recibido la dosis de recuerdo en la Comunitat Valenciana, frente al 87,48 % estatal.

Asimismo la Comunitat Valenciana también ha logrado inmunizar al 65,3 % de la población pediátrica al vacunar con al menos una dosis a 230.113 menores de los 352.220 susceptibles de ser vacunados entre los 5 y los 11 años. La media estatal en vacunación pediátrica solo llega al 56,7 % de la población estatal. (1,8 millones de menores de los 3,2 millones que deberían vacunarse). Únicamente en menores con la pauta completa la Comunitat Valenciana está por debajo de la media estatal al haber vacunado 24.405 niños y niñas, lo que supone el 6,9 % de este grupo etario, cuando la media estatal es del 12,4 %.

Los médicos advierten del aumento de los ingresos de personas sin tercera dosis

A finales de septiembre empezaba Sanidad a administrar las terceras dosis de la vacuna frente al coronavirus. Aunque cinco meses después las dosis de refuerzo han alcanzado coberturas muy altas en la población de mayor edad, están por debajo de las cifras que se alcanzaron con las dos primeras dosis.

Una realidad que se constata no sólo en las cifras, también en los hospitales, hasta donde ya están llegando personas a las que les falta este tercer pinchazo. “Casi a diario atendemos a pacientes que no tienen puesta la dosis de refuerzo. La gente se tiene que mentalizar de que la pauta completa de la vacunación son las tres dosis. Dos no son suficientes, al contrario de lo que algunas personas creen”, explica Francisco Jover, médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Sant Joan. “Dos dosis tienen una protección limitada y pese a ello atendemos a enfermos con covid que no la tienen puesta. Te dicen que la cita se les pasó o que pensaban que dos dosis eran suficiente protección”, añade Félix Gutiérrez, jefe de Medicina Interna del Hospital General de Elche.

Aún es pronto para saber el peso que estos pacientes tienen sobre el total de hospitalizaciones y de muertes por covid. Pero sí hay países que han hecho estos cálculos, como Suiza, donde la tasa de mortalidad de personas que no tienen la tercera dosis es de 1,44 por cada 100.000 habitantes, frente al 0,27 que sí tienen este tercer pinchazo. Con todo, estas cifras están muy lejos de las 13 personas por cada 100.000 habitantes que mueren sin tener ninguna vacuna. Y es que, según insiste Félix Gutiérrez el mayor número de personas que ingresan por covid en los hospitales de la provincia de Alicante siguen siendo pacientes que no tienen ninguna vacuna puesta. Un 7% de la población mayor de 12 años no ha querido inmunizarse frente al coronavirus, lo que supone que 130.000 personas están sin ningún tipo de protección frente al virus en la provincia. A las Unidades de Cuidados Intensivos también están llegando pacientes a los que les falta la dosis de recuerdo, señala José María Núñez, vocal de la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva, quien añade que el principal factor de riesgo en estas personas sigue siendo la obesidad.