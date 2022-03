Robles: "Si quiere será la candidata de Compromís, Oltra es incuestionable"

La síndica de Compromís, Papi Robles, asegura que el liderazgo de la vicepresidenta, Mónica Oltra, es «incuestionable» y que, si quiere ser candidata en las próximas elecciones, «lo será». Y cree que el caso en el que se investiga a cargos en la Conselleria de Igualdad por presuntamente encubrir los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada a manos de un educador exmarido de Oltra, no supondrá un desgaste de Compromís.

Robles, en un desayuno informativo con medios de comunicación en Castelló, señala que no hay día que la oposición no pida la dimisión de Mónica Oltra y esta situación de acoso no es agradable para nadie, añade.

En su opinión, lo que busca la derecha es «el desgaste de la vicepresidenta del Consell porque quiere desgastar al Botànic y porque no le perdonan a Compromís bajo ningún concepto la confrontación directa que se ha hecho de los 20 años de corrupción». Robles añade que Compromís es un «puntal fundamental».

La ultraderecha y Putin

Mientras, Oltra señaló ayer, preguntada por el pacto entre Vox y el Partido Popular en Castilla y León, que es muy mala noticia y penoso ver como el presidente de una comunidad autónoma poco menos que ha utilizado la expresión « esa violencia de la que usted me habla» , respecto de la violencia de género y machista. La valoración «más elocuente», en términos democráticos, de este pacto es la que realizó el presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, planteando que «es preocupante que en España, por primera vez, entre la ultraderecha en un gobierno» y si esa es la línea moderada y centrada del PP «que Voltaire, Montesquieu y Rousseau, nos pillen confesados», añadió.

La vicepresidenta Oltra se refirió también a la guerra en Ucrania, provocada por «un señor de esa ideología ultranacionalista y de ultraderecha que le ha hecho mucho daño a la democracia». Esto pasa, añadió, «cuando una persona ultra llega al poder, que acaba cargándose la democracia y esto es un camino que se sabe como empieza y acaba siempre mal» y cuyo alcance solo se sabe a posteriori.