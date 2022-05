"Soy Raquel Tamarit: la hija de una administrativa y un fontanero y electricista, maestra y madre. Desde hoy tengo el honor de ser la nueva consellera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana".

Vicent Marzà ya ha pasado el relevo a Raquel Tamarit al frente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. En un acto en les Arts, el ya exconseller ha entregado la cartera a su sucesora, que hasta la semana pasada fue la secretaria autonómica de Cultura, por lo que todo queda ‘en casa’ en esta conselleria.

"Cerramos un ciclo y abrimos otro, seguiremos trabajando colectivamente por una sociedad más justa, libre y solidaria", ha apuntado el exconseller. "No es un día sencillo; lo hemos pasado casi todo y ha sido un viaje indescriptible", ha dicho Marzà, sobre su paso por la conselleria. "Gracias a cada persona de cada centro educativo, a cada persona que ha hecho que la cultura viva, y a cada persona que ha hecho que el deporte sea motor de cohesión", ha concluido Vicent Marzà.

Por su parte, la nueva consellera, Raquel Tamarit, ha apuntado que trabajará para "que no haya ningún niño o niña al que limiten y digan hasta dónde puede llegar". La consellera ha valorado el papel de Vicent Marzà en el impulso de becas comedor o la puesta en marcha de Xarxa Llibres: "las familias ya no sufren porque no pueden pagar los libros".

En cuanto a sus objetivos, ha afirmado que continuara con el "acompañamiento e impulso de la comunidad educativa", para que la gente del sector de la cultura "pueda vivir de su trabajo con dignidad"; y para que el deporte sea "el hilo de transmisión de los valores que representa el Botànic".

Asimismo, ha reafirmado que continua con su "inmenso compromiso e impulso por la promoción del valenciano"

De esta manera, y tras el acto de toma posesión esta mañana en el Palau y la publicación de los nuevos consellers y conselleras en el DOCV, se materializa el cambio en el departamento de Campanar.

Orígenes familiares

En 2019, cuando el Botànic revalidó su continuidad al frente del Consell, Vicent Marzà (Castelló, 1983) recordaba sus orígenes. “Mis yayos casi no sabían ni leer ni escribir y su nieto es el conseller de Educación”, publicó este periódico haciéndose eco de sus palabras ese día.

Ahora, teniendo en cuenta también la primera legislatura, Marzà ha estado al frente de conselleria más de 2.500 días, siendo el conseller más longevo con la ‘mochila’ de Educación, a pesar de ser el más joven del actual Consell.

Raquel Tamarit, también maestra de formación como Marzà, fue alcaldesa de Sueca y ejerció la profesión docente en las aulas. Ella también ha recordado a su familia y sus orígenes humildes: "Soy hija de una administrativa y un fontanero, de familia humilde y trabajadora".

Eso sí, a pesar de los cambios, la consellera ha lanzado un mensaje a sus familiares que la han acompañado en el acto: "seré la Raquel que he sido siempre, de pueblo y que no pretende dejar de serlo".

Entre los presentes había representantes políticos, como la vicepresidenta Mónica Oltra o las conselleras Rosa Pérez y Gabriela Bravo, además de Papi Robles, la síndica de Compromís en las Corts; y el diputado Joan Baldoví. además de miembros de la comunidad educativa.