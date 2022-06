La Universitat de València renovó ciertos cargos internos hace poco más de un mes, coincidiendo con el inicio de la segunda legislatura de la rectora Mavi Mestre al frente de la Universitat de València. Entre ellos, Ferran Suay (València, 1959) llegó a la dirección de Política Lingüística.

Suay, profesor de Psicobiología, ya había sido previamente director del Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa en la UV, y tiene una larga trayectoria en defensa del valenciano y la diversidad lingüística. Ha sido, entre otras cosas, miembro de la directiva d’Acció Cultural del País Valencià, y es expresidente de la Equality Language European Network, una organización no gubernamental internacional. Además, también cuenta con diferentes publicaciones sobre esta cuestión.

Parece que méritos no le faltan para ocupar su cargo actual, no obstante, su nombramiento ha empezado a suscitar ciertos recelos, sobre todo en círculos feministas ligados a la Universitat. Y es que, Suay no tiene reparos en lanzar ciertas opiniones en sus redes sociales, en las que cuestiona la violencia machista o ironiza sobre la igualdad o el papel de la ministra Irene Montero y sus funciones al frente de un ministerio “pijiprogre”, según sus palabras.

En algunos mensajes publicados en Twitter, el director de Política Lingüística pide, entre otras cosas, “igualdad” también para los hombres y, en referencia a la guerra de Ucrania, se pregunta por qué las mujeres no van al frente. “¿Igualdad sería también eso, no? ¿O solo hace falta igualdad en los consejos de administración?”, criticando lo que la teoría feminista tacha de 'techos de cristal'. “Igual hace falta reivindicar la presencia de mujeres en el frente de batalla, ¿no sería eso mucho más feminista?”, indica en su perfil, abierto al público.

"Igualtat" seria (també) això, no? O només cal igualtat als consells d'administració o no hi ha risc de morir? https://t.co/q82zvRwh76 — Ferran Suay (@FerranSuay) 17 de marzo de 2022

También presenta como una falsa dicotomía la inversión en prevención de la violencia machista y los medios contra el suicidio; y se queja de que “los juguetes no tienen género, pero la violencia sí”.

Estas opiniones expuestas públicamente chocan con la política de la UV, especialmente durante los últimos años, y por el impulso de la rectora a las medidas contra la discriminación de las mujeres en los campus. Entre otras cosas, la Universitat de València fue pionera en España desplegando su Plan de Igualdad, del que ya cuenta con tres versiones y preparan una cuarta. El protocolo contra el acoso, los “Espai Violeta” o la formación al profesorado son otras de las acciones impulsadas recientemente en la Universitat y que continuarán en los próximos meses.

"Está despertando una inquietud muy amplia"

Desde el ámbito académico, varias voces expresan su malestar, tanto por el contenido de los mensajes lanzados por Suay como por el tono. Una de ellas es la de Ana López Navajas, profesora e investigadora en coeducación y todo un referente en el ámbito académico. “Mucha gente en la universidad está asombrada por lo que dice y, sobre todo, cómo lo dice, de forma ofensiva y usando posiciones muy beligerantes”, explica a Levante-EMV.

“Está despertando una inquietud muy amplia porque va en contra del espíritu universitario y de las ideas que tienen que lanzarse desde la universidad, y menos desde un cargo”, apunta López-Navajas.

De Ferran Suay era conocida su postura contra el lenguaje inclusivo, pero no sus expresiones actuales ni esa “virulencia” de sus mensajes, así como “que no sepa hacerlo de otra manera”. Las fuentes consultadas por este periódico, señalan, además, que el tono de los tuits parece que vaya ‘in crescendo’.

“Está habiendo muchas reacciones, tanto de dentro como de fuera de la universidad. Es un cargo universitario y algunas expresiones no corresponden”, defiende Ana López-Navajas, que también lamenta que trivialice cuestiones como la guerra de Ucrania o la violencia machista.

En redes sociales, han aparecido algunos mensajes en los que se critica que “la política lingüística de la universidad se convierta en política de odio hacia las mujeres”.

“Es usted un impresentable! ¿Acaso el feminismo tiene la culpa de que los hombres maten a pocos hombres y muchas mujeres y niñas?”, le contesta otra usuaria a una de las publicaciones de Suay, que centra muchos de sus comentarios de que las muertes de los hombres son “irrelevantes”, como se ve en el siguiente tuit:

D'acord amb les estadístiques, 14 hòmens han estat víctimes d'homicidi al mateix estat (Espanya), durant els mateixos 8 dies. I si, segurament els han mort uns altres hòmens. Això fa les seues morts més irrellevants? https://t.co/lZJ9yoYets — Ferran Suay (@FerranSuay) 18 de diciembre de 2021

“Preguntaos por qué unos hombres matan a otros hombres, además de a mujeres, en lugar de sugerir que se da más importancia a los asesinatos de mujeres”, sugiera otra tuitera.