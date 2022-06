La Associació de directores i directors del País Valencià (Adies-PV) ha pedido a la Conselleria de Educación que el próximo curso se inicie el 12 de septiembre y no el día 8, como ha propuesto la administración educativa, «por el bien y el buen funcionamiento de la comunidad educativa y del inicio de curso».

Los directores de los institutos han remitido un comunicado en el que argumentan que esta petición -que también han realizado otros agentes educativos- se realiza para «disponer de un tiempo prudencial para cerrar la planificación» de la nueva ley educativa (la Lomloe o ‘ley Celáa’) que empezará a desplegarse a partir de septiembre en los niveles impares.

En el comunicado -y después de haber celebrado una asamblea- desde Adies-PV afirman que, actualmente, los equipos directivos aún no tienen «un documento oficial que permita hacer la planificación horaria y de materias para el próximo curso».

Según apuntan, esperan tener este viernes el documento oficial (aunque será un borrador) y lamentan que, hasta ahora, en las últimas reuniones y propuestas ha habido una «definición dispar y no clara de horas curriculares en los diferentes niveles de Secundaria».

Asimismo, sobre el fin de curso que, según la propuesta de la conselleria sería el 22 de junio (por lo que se alargaría para los niveles superiores), la asamblea de Adies-PV apuesta mayoritariamente por «mantener el número de horas que hay en la actualidad, ya que se considera que un aumento de horas curriculares en 1º de ESO respecto a Primaria podrá suponer una carga excesiva».

Por último, aseguran que esta situación genera «dificultad» a la hora de hacer una orientación «como toca al alumnado y familias, ya que «no se dispone de toda la información de materias, horas y optatividad».

Descontento general

Cabe recordar que la Conselleria de Educación propuso que el curso 2022-23 comience el jueves, 8 de septiembre para todos los niveles y finalice, de forma general, el 22 de junio. No obstante, sindicatos como Stepv y CSIF ya solicitaron que se retrase algunos días el inicio de curso y tampoco aprobaron que en los niveles superiores (que normalmente acaben unos días antes en junio), se llegue hasta el día 22.

Asimismo, según confirman a este periódico, Feceval, la patronal de la escuela concertada también solicita ganar un poco de tiempo para implantar la Lomloe, iniciando el curso el 9 o el 12 de septiembre, como solicitan la mayoría de agentes educativos.

No obstante, desde Escuelas Católicas afirman que 4 días más o menos «no es relevante». «El cambio sustancial sería que la ley no se aplicara, por la premura que hay porque, ciertamente, aún no estamos preparados: no tenemos ni el currículum, ni los horarios ni el peso de cada asignatura», apuntan.

Eso sí, aplauden que todos los niveles empiecen y acaben los mismos días, porque «facilita la organización de las familias y el profesorado», sobre todo en el caso de los centros concertados, con alumnado de todos los niveles.

Llegada inminente de la nueva ley

En cuanto a la nueva ley educativa, la Conselleria de Educación ultima su adaptación al sistema educativo valenciano y trabaja desde hace meses con los diferentes borradores de cada nivel.

Si bien reconocen que se trabaja a contrarreloj —en parte por una demora de los currículums del ministerio, que han llegado «un poco tarde»—, Raquel Tamarit apunta que el objetivo de la conselleria es que los centros educativos ya tengan la propuesta a mediados de mes (es decir, esta semana), para preparar el inicio de curso. Así lo apuntó la consellera hace unos días a Àpunt, donde también aseguró que los cambios de la Lomloe «llegarán todo lo ‘a tiempo’ que puedan llegar».