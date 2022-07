Rocío Barbeito fue elegeida Secretaria general de Joves Socialistes en València el pasado mes de marzo. Trabaja como asesora de Rebeca Torro, Consellera de Política Territorial, Obras Pública y Movilidad.

¿Cuál es su primer recuerdo político en la infancia o juventud?

Las manifestaciones del 15M despertaron mi espíritu político y especialmente lo sucedido en el Lluís Vives.

¿Una vez entró en política, qué momento le hizo realmente ser consciente de a lo que se estaba dedicando?

El momento en el que dejas de quedar con tus amigos para ir a un acto de partido, ahí es donde te das cuentas de que estás implicadas al 100%.

¿Cómo recibieron en su entorno que quisiese dar el salto y dedicarse profesionalmente a la política?

Yo nunca pensé dedicarme a la política, son cosas que vienen. Cuando lo comenté en casa mi madre me dijo, “tú ten cuidado”. Al final lo que quieren es tu bienestar y este es un mundo muy complicado, donde dejas de lado prácticamente todo. Mis amigos tienen un dicho, “yo tenía una amiga hasta que me la robaron”, pero me apoyan.

¿Piensa que ha crecido en un ambiente politizado?

En absoluto, en mi casa nunca nadie había estado implicado en política dentro de un partido. Y la historia de como llegué a Joves Socialistes es muy curiosa. Desde los 18 años colaboraba en una ONG. En un proyecto con personas sin hogar me di cuenta de que hay mucha gente que depende de que las acciones se mantengan o no, o de que alguien decida si algo abre o no. A todos ellos lo único que les queda es la política y ahí es cuando decidí implicarme. Tuve inicialmente un pequeño debate sobre a donde acudir, es normal que no concuerdes al 100% con ningún partido. Finalmente me decidí por Joves, por el presidente Zapatero, que creo es un referente que tenemos todos.

¿Cuándo se tomó la última cerveza (o refresco) con un rival político? ¿Dónde ha encontrado mejores amistades en su partido o en los de la oposición?

Con un rival, no lo recuerdo, pero la mayoría de mis amigos no son de mi partido. Tampoco hablaría de rivales si no de otras opciones. Mi padre me decía, “que una ideología no te haga perder una buena amistad”.

¿Durante su etapa en el Consell de la Joventud vio reflejada la polarización que se percibe en la mayoría de las instituciones? ¿Tiene algún remedio contra la polarización?

Yo la verdad, no la percibí. Es evidente que teníamos distintas opiniones, pero me da la sensación de que los jóvenes tenemos más capacidad para llegar a acuerdos. El diálogo es un gran remedio contra la polarización. También es importante no recurrir a los populismos.

¿Tenía algún prejuicio sobre los políticos o las labores que desempeñan que se le ha desmontado al convertirse usted en uno?

Durante muchos años se decía que los políticos no trabajaban, que solo presumían. Durante el 15M yo lo pensaba, al ver como una amiga de la universidad tenía que dejarla porque no le daban una beca. Pero ahora desde dentro me he dado cuenta de que no se ven todas las horas, ni las cosas a las que tienes que renunciar o dejar de lado, por estar en política. Aunque está claro que si no nos gustase, no aguantaríamos.

¿Qué opinión tiene sobre las juventudes de los partidos? ¿Tienen los jóvenes otras maneras de implicarse en política fuera de ellas?

Creo que son más necesarias que nunca, donde haya un partido tiene que haber una parte joven. Si no tenemos juventud ni somos presente ni tenemos futuro. Un joven implicado puede ser alguien que va a la playa y recoge la basura que ha dejado, no es necesario estar en un partido o en una organización, hay muchas formas de estar comprometido con la sociedad.

¿Le sigue poniendo nerviosa hablar en público? ¿Recuerda algún momento en el que los nervios le hayan jugado una mala pasada?

Me pone muy nerviosa, siempre he llevado fatal hablar en público y hay veces que se me olvida lo que quiero decir. Pero solo queda adaptarse, tirarse a la piscina. Lo mejor es coger práctica. Cuando Sandra Gómez me pidió abrir el congreso comarcal de València lo pasé fatal, era toda una responsabilidad y además estaban todos mis compañeros presentes.