La polémica por la negativa del Consell Rector de À Punt a que Ximo Rovira presente uno de sus concursos estrella 'Atrapa'm si pots' ha llegado a las Corts Valencianas y generará debate político. Aunque el parlamento valenciano ha cerrado el curso y el período de sesiones ha concluido, el registro sigue abierto en julio y el veto a Rovira para presentar el concurso la próxima temporada tendrá su recorrido parlamentario después del verano.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha solicitado la comparecencia de Mar Iglesias, actual presidenta en funciones de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, ante la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual para dar explicaciones sobre la situación de bloqueo ante la continuidad del concurso ‘Atrapa’m si pots’ y lo que se considera un supuesto veto al presentador Ximo Rovira, según el escrito al que ha tenido acceso este diario. Un veto que se habría producido pese a que Rovira contaba con el apoyo de la dirección de la televisión y la productora del programa.

La decisión sobre el nuevo presentador del concurso que hasta ahora dirigía Carolina Ferre provocó un cisma en el último Consell Rector, el órgano que gestiona À Punt. Una reñida votación de 5 consejeros en contra y 4 a favor, resolvió que el periodista Ximo Rovira no sea el conductor del programa de entretenimiento ‘Atrapa’m si pots’ la próxima temporada.

El diputado de Ciudadanos que firma el escrito, Fernando Llopis asegura que han solicitado la presencia de Mar Iglesias en las Corts porque no tiene sentido que el Consell Rector tenga que decidir sobre la idoneidad de los presentadores de los programas ya que ese trabajo tiene que recaer en los profesionales, que deben de decidir con libertad. "Creo que Ximo Rovira es un profesional y no se le puede vetar por su pasado (en referencia a su paso por programas como Tómbola), tiene tirón con la gente y creo que su estilo gusta a las personas a las que se dirige ese espacio y no se entiende lo que ha ocurrido y por eso pedimos explicaciones parlamentarias". "No sé porqué el consejo rector se mete en estos asuntos y además en un momento en el que hay tranquilidad y la gestión de À Punt no tiene grandes polémicas", añade Llopis.

El rechazo a que Rovira presente el concurso se produce pese a que contaba con la conformidad de la dirección y de València Imagina Televisió (VITV), la filial valenciana de la compañía Mediapro que produce el conocido concurso desde el inicio de À Punt. Una oposición que encabezó la presidenta interina del Consell Rector, Mar Iglesias, y que el sector audiovisual valenciano entiende como un veto a un acreditado profesional, así como un preocupante precedente.