Javier Camarasa: "Los jóvenes no somos el futuro, somos el presente"

Javier Camarasa lleva medio año como presidente de NNGG de la provincia de València. Tras las elecciones municipales de 2019 fue nombrado concejal de educación y cultura en el ayuntamiento de Llosa de Ranes, su localidad natal.

¿Cuál es su primer recuerdo político en la infancia o juventud?

Asistir a un mitin de Rita Barberá en una plaza de toros. Pero también recuerdo especialmente ver por la televisión con mis padres la noche electoral en la que Mariano Rajoy ganó por mayoría absoluta.

¿Y una vez entró en política, qué momento le hizo realmente ser consciente de a lo que se estaba dedicando?

Durante la campaña de las municipales en 2019, preparando el programa electoral, pegando carteles, llevando las redes sociales…Ahí empezaron los nervios, porque si salía bien podía entrar a formar parte del ayuntamiento.

He tenido mucha suerte en el ayuntamiento, mi voz se escucha igual que la de los demás

¿En su faceta de concejal, ha notado un trato distinto al resto por ser joven?

La verdad es que no y creo que he tenido mucha suerte con el equipo que me rodea en el ayuntamiento. Desde el primer momento mi voz ha tenido la misma importancia que la del resto de compañeros, y eso es de agradecer.

¿Cómo recibieron en su torno que quisiese dar el salto y dedicarse profesionalmente a la política?

No les sorprendió nada. Yo creo que siempre he tenido vocación de servicio público y me ha gustado involucrarme en todo. Mi padre me animó, y aunque mi madre era más prudente, como sabían que era lo que me gustaba, me apoyaron.

¿Qué figuras políticas cree que le han influido más o tiene como referente?

Para mí ha sido muy importante mi alcalde, Evarist Aznar. Me introdujo en política y me propuso ir en listas, es la influencia más directa que he tenido. Además, considero el municipalismo algo esencial en política y es un gran referente en ese ámbito, como lo fue Rita Barberá. Y a nivel general, Mariano Rajoy.

¿Cuándo fue la última vez que se tomó algo con un rival político?

No lo recuerdo, pero prácticamente todos mis amigos de la universidad son ideológicamente opuestos a mi y nunca he tenido ningún problema. Somos personas y sabemos diferenciar si estamos tomando algo, en un pleno o en un debate.

¿A nivel municipal, percibe la misma polarización que se ve en las instituciones estatales?

No. Cuando estás en política local estás para ayudar lo máximo a tus vecinos y yo lo he visto en el ayuntamiento. En más de una ocasión los partidos de la oposición (PSOE y Compromís), han votado a favor de medidas nuestras porque consideraban que eran buenas para todos los ciudadanos.

¿Tenía algún prejuicio sobre los políticos o las labores que desempeñan que se le ha desmontado al convertirse en uno?

Más que sobre los políticos, sobre la administración pública. Cuando aún no estaba en el ayuntamiento y lo veía desde fuera, muchas veces me preguntaba porque no iban más rápido las cosas. Una vez dentro, te das cuenta de que los proyectos tienen distintos procesos, que no todo es tan fácil.

¿Cree que es necesario algún tipo de formación para dedicarse a la tarea pública como reclaman desde algunos sectores de la ciudadanía?

No específica, pero sí que es necesario formarse y esa es una de las grandes bazas de la juventud, pero desde luego no exclusivamente en ciencias políticas. Es importante que a la política se incorpore gente profesional de muchos ámbitos capaz de aportar una voz crítica.

¿Qué opinión tiene sobre las juventudes de los partidos?

En estos momentos es esencial que haya gente joven en los partidos. Somos una parte fundamental de la sociedad y nuestra voz tiene que ser escuchada. Odio la frase, “los jóvenes somos el futuro”, no, los jóvenes somos el presente y queremos decidir que pasa en ese presente. Al fin y al cabo el futuro del que hablan lo vamos a vivir nosotros.

¿Tienen los jóvenes otras maneras de implicarse en política fuera de ellas?

Claro, la política es mucho más transversal. Hay ONG y fundaciones, desde la que se hace una labor política, entendida como ayudar al ciudadano, que también es esencial.

¿Le sigue poniendo nervioso hablar en público?

Nervioso no, me produce respeto. Pero lo veo como algo positivo, porque es toda una responsabilidad, vas a hablar de cosas importantes y quieres que la gente que te escucha lo entienda.