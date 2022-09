Una familia de cuatro personas que sean usuarias del transporte público podrá ahorrarse hasta 800 euros gracias a la rebaja del 30% en Metrovalencia y el TRAM, que se suma al 50% de reducción del coste de los abonos que se aplica desde enero a las tarjetas SUMA, según explicó ayer la consellera de Movilidad, Rebeca Torró, en una visita a la estación de Metrovalencia de Xàtiva junto a la secretaria autonómica de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible, María Pérez, la directora general Roser Obrer, el director de la Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV), Manuel Martínez, y la directora gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato.

"Para nosotros es importantísimo y es una prioridad incentivar el transporte público por una parte, eso significa contribuir a la descarbonización. Pero sobre todo también ayudar a las familias en una situación como ahora en la que la inflación se ha disparado a causa de la guerra de Ucrania", ha explicado la consellera de Política Territorial, Obras Públicasy Movilidad.

La Generalitat no tiene en la agenda aplicar la gratuidad de los viajes como ha hecho el Ministerio de Transportes a través de Renfe, cuya vigencia también se ha iniciado hoy. Preguntada al respecto, la consellera Rebeca Torró respondió que "con el 30% que hemos comenzado a aplicar llegamos a un 80% en algunos viajes lo que supone para la Generalitat un esfuerzo muy grande y se suma a otras actuaciones como los domingos gratuitos. No queremos abandonar ese tipo de medidas y queremos que combinen todas ellas. Es importante también hacer diferentes actuaciones en diferentes ámbitos para que llegue a más personas y otros tipos objetivos que es lo que queriamos con los domingos gratuitos: en una época primaveral y estival ayudar a esas personas que venían a nuestra comunidad que tuvieran más facilidades para acceder al transporte. No vamos a abandonar esas nuevas actuaciones. Cuando finalicen estas, que acaban el 31 de diciembre, podamos aplicar nuevas medidas".

La reducción del 30 % estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 y quedan excluidos los billetes sencillos y de ida y vuelta. Posteriormente, desde el 1 de enero hasta el 31 de enero de 2023 los títulos adquiridos dentro del periodo bonificado serán susceptibles de utilización, según explican desde la conselleria de Movilidad.

Con esta nueva rebaja los títulos SUMA 10 pasan de 8 a 5,60 euros para una zona; de 12 a 8,40 euros en dos zonas; y de tres zonas se reduce de 20 a 14 euros. SUMA mensual pasa a costar 24,5 euros para una zona y 37,1 para tres, mientras que el SUMA Mensual Jove de una zona costará 20,8 euros y de tres 31,55 euros.

En Metrovalencia la reducción del 30 % se aplicará en todos los títulos TuiN y abonos temporales. En los títulos TuiN se aplica directamente el descuento del 30 % sobre importe cargado y adicional al resto de reducciones que correspondan, para importes abonados a partir de los cinco euros de recarga mínima establecida.

El descuento adicional se añade de manera directa a las reducciones existentes para Tuin Jove, Familia Acogedora y Familia Numerosa General y Especial.

Los títulos mensuales Gent Major y Mobilitat para tres zonas pasan a costar 6,75 euros. En el caso del título Mobilitat Anual se ha previsto reintegrar los importes correspondientes por periodos quincenales, coincidentes con el periodo bonificado, tanto en tarjetas adquiridas como de tarjetas en uso.

Metrovalencia también ha recuperado hoy el servicio en toda la red una vez finalizadas las obras de renovación de vía que afectaban a las Líneas 1 y 3 de Metrovalencia.

En Línea 1 (Castelló-Bétera) los trabajos comenzaron el 25 de julio en el tramo Alginet-Castelló y el 8 de agosto entre Empalme y Bétera, mientras que en Línea 3 (Rafelbunyol-Aeroport) las obras empezaron el 25 de julio entre las estaciones de Rafelbunyol y Alboraia Peris Aragó.

En Línea 2 (Llíria-Torrent Avinguda) las obras en el tramo L’Eliana-Llíria comenzaron el 25 de julio y finalizaron el 3 de agosto, mientras que entre Les Carolines y Fuente del Jarro comenzaron a continuación, el día 4, y se completaron el pasado día 21 de agosto.

La consellera Rebeca Torró ha señalado a través deun comunicado que “a pesar de las molestias causadas el objetivos se ha conseguido y entre Semana Santa y verano se han cambiado 48 desvíos; 50 pasos a nivel de vehículos y 21 peatonales o entre andenes y se han renovado cerca de cinco kilómetros de vía, mejorando considerablemente las condiciones de seguridad y confort de la red”.