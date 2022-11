Educación no reserva plazas a docentes con discapacidad en el concurso de méritos para interinos

En la propuesta de convocatoria del concurso de méritos para consolidar al profesorado interino, la Conselleria de Educación no ha reservado plaza para docentes con discapacidad. No consta en el documento enviado a los sindicatos.

"Al tratarse de procesos por concurso como proceso excepcional, por una sola vez, la convocatoria de las plazas se realizará con carácter general para igual valoración de méritos objetivos que se determinen para todas las personas aspirantes", consta en el texto.

De esta forma, se cubrirán 7.555 plazas de interinos sin hacer distinción alguna a personas con diversidad funcional. Eso es lo que buscaba el colectivo de docentes con diversidad funcional, pero no lo ha conseguido.

La inclusión educativa finaliza al cumplir los 18 años

"La Conselleria de Educación considera que las personas con discapacidad no tenemos derecho a un concurso de méritos entre nosotros, como sí tienen los interinos del turno libre. Al final no se está garantizando la inclusión real de los profesores con diversidad funcional. Tampoco tenemos listas diferenciadas ni otra serie de cosas que sí deberíamos tener. La ley de inclusividad para el alumnado se elimina al cumplir los 18 años. En el concurso oposición las plazas reservadas a las personas con discapacidad pasan al turno libre si no hay suficientes aprobados. Así es imposible garantizar ese 10% de profesorado con diversidad funcional", explican.

De hecho, en las oposiciones de este año 78 plazas reservadas a docentes con discapacidad pasaron al turno libre. Así, de las 122 plazas para profesores con diversidad funcional solo 46 consiguieron superar el examen.

Desde el colectivo aseguran que se sienten en "indefensos" ya que "vemos cómo nuestro espacio es ocupado por otros. Así es imposible que se garantice que el 10% del profesorado tenga diversidad funcional. En el papel queda reflejado pero en la práctica no es real", afirman.

Y añaden: "Ahora, de nuevo, concursamos en méritos con el resto. Más de 7.000 plazas sin hacer reserva alguna a personas con discapacidad. Y al ser un 10% de las plazas nos corresponderían más de 700. Nosotros deberíamos competir en méritos con personas del colectivo. Pero a nadie le interesa y nos sentimos señalados y abandonados. Los datos no dejan lugar a dudas, pero parece que no interesa solucionar un tema que en otras autonomías es diferente", explican.

La otra vía de acceso prevista en este procedimiento extraordinario es la del concurso oposición excepcional con pruebas no eliminatorias. En este caso, la conselleria contempla la oferta de 1.597 plazas en diferentes cuerpos docentes y tiene la previsión de publicar la convocatoria en diciembre de 2022 y de iniciar las pruebas en junio de 2023.

Sin embargo, la crítica aquí es la misma. Si se reservan plazas para personas con discapacidad que, finalmente ocupan personas del turno libre "la inclusión desaparece". " Las plazas para docentes con discapacidad debería ser única y exclusivamente para docentes con discapacidad. Y o se suman esas plazas a la siguiente convocatoria o se entregan las plazas saquen las notas que saquen los aspirantes. Estamos convencidos de que si el sistema fuera así, nuestras notas serían mejores. No paramos de perder plazas", concluyen.

Respuesta de la conselleria

Desde la Conselleria de Educación aseguran que el objetivo de reservar plazas para personas con discapacidad "es garantizar el ingreso a la función pública de las personas con diversidad funcional cuando se encuentran en situación de desventaja por razones de su discapacidad en la hora de realización de las pruebas".

Respecto al concurso extraordinario de consolidación de plazas por mérito, las mismas fuentes explican que "no se trata tampoco de una oposición con pruebas y en la convocatoria de esta vía, que se debatirá en Mesa Sectorial la próxima semana, se explicitará que se actuará del mismo modo que ha fijado toda la Generalitat en el mismo sentido, como por ejemplo el que ha establecido Función Pública de la Generalitat para esta vía de consolidación o la Conselleria de Sanidad".