La atmósfera empieza a ser de ruptura en la renovación de órganos consultivos valencianos, entre ellos entidades de calado como el Consell Jurídic o el Síndic de Comptes. El PP, que para el próximo pleno de las Corts lleva propuestas contra la reforma del delito de sedición al calor de los vientos que llegan de Madrid, asegura que le quieren cambiar las reglas del juego en mitad del partido en la reforma de entes autonómicos.

La posición de los populares empieza a ser más cercana al discurso de ruptura con los socialistas que sale de Madrid y que no ha tenido tradición histórica en la Comunitat Valenciana donde se suele llegar a acuerdos. Tras el sí de la pasada semana a una parte de la reforma fiscal del Botànic, el PP parece haber agotado su disposición al pacto, interpretan en el Botànic.

Y eso que está todo cerrado salvo el Jurídic. El resto de órganos, hasta los seis que están pendientes han quedado acordados según todas las partes. La síndica del PP, María José Catalá, dice que quiere el acuerdo y que en ningún caso está en modo ruptura, pero entre los socialistas gana enteros la idea del bloqueo por parte de los populares. Catalá asegura que hubo un error de comunicación entre PSPV y Compromís, que se les dijo en un primer momento que el cuarto integrante del Jurídic que eligen las Corts era de consenso y después que lo nombraría la coalición nacionalista. «No esperen ahora que demos la cabotà, no es un problema del PP», señala la síndica, María José Català.

Pero en el PSPV están ya convencidos de que la posición del PP es de ruptura y Compromís no tiene previsto quedarse sin el representante en el Jurídic. «El PP está en plan novia a la fuga», ha dicho la síndica, Ana Barceló. «Es un insulto a la inteligencia pensar que el PP va a aceptar un cambio de las reglas del juego de un día para otro», sostiene Catalá. Barceló responde que no se ha cambiado ninguna regla de juego y que el PP huye cuando tiene que comprometerse y desvela que la síndica del PP no acudió a la reunión definitiva. Fue el vicepresidente de las Corts, Jorge Bellver, con un post-it vacío de nombres, según asistentes a la cita.

La posición de Compromís es más pactista en este caso. Cree que hay espacio al acuerdo y prefieren evitar en este momento el ruido. La síndica, Papi Robles, cree que hay margen para el acuerdo. "No creo que el PP quiera hacer como en el Estado, hay un acuerdo global y el PP debe hacer una reflexión", afirma Robles que también añade que lo que quiere ahora el PP es que Compromís se quede sin representación.