Es algo que sucede todos los años, bien lo saben los padres. Noviembre y diciembre son los meses por excelencia en la Comunitat Valenciana de la epidemia de bronquiolitis en los más pequeños, porque es la época en la que campa a sus anchas el virus que lo provoca, el respiratorio sincitial (VRS).

Altamente infeccioso, el virus suele provocar síntomas similares a un resfriado (con tos, mocos y fiebre) pero en niños pequeños, sobre todo en los que no llegan al año, los síntomas se pueden agravar y derivar en una bronquiolitis que requiera hospitalización para facilitar que el niño respire adecuadamente y, en los casos extremos, ingresos en UCI.

Este año se está notando un aumento de casos, y de su gravedad, algo que se puede ver en las urgencias pediátricas de los hospitales y en la presión que están teniendo las plantas de hospitalización y de UCI infantil, que han tenido que hacer incluso alguna derivación en estos días pasados por falta de espacio.

Según fuentes de la Conselleria de Sanidad , los servicios hospitalarios pediátricos "tienen capacidad suficiente" ya que el volumen de hospitalizaciones "no es alto, son 94 ingresos por bronquiolitis en toda la Comunitat Valenciana, 9 de ellos en UCI", según cifras de ingresados del martes, de ahí que aseguren que no se está en una situación límite como sí ha pasado en otras comunidades que han tenido que poner en marcha planes de contingencia y ampliar espacio.

Con todo, sí ha habido servicios que han tenido que hacer derivaciones puntuales por falta de espacio o suspender cirugías pediátricas por la falta de camas libres en las UCI pediátricas de los hospitales cercanos. Es la decisión que han tomado, por ejemplo, en el hospital de la Vila-joiosa, según aseguran fuentes del sindicato UGT.

Más afectados y más graves por culpa de la pandemia

Habitualmente, el 2 % de los niños menores de un año con el VRS tienen que ser hospitalizados. Los menores de 6 meses y sobre todo los menores de 3 meses son los que tienen un riesgo más elevado de ingresar en UCI. El problema es que, este año, se están viendo "más niños afectados y de forma más grave", todo por culpa de la pandemia de covid.

Así lo explican los expertos, entre ellos el presidente de la Asociación Española de Pediatría, el valenciano Luis Blesa. "La explicación la encontramos en que con la hegemonía del coronavirus en estos dos años y medio y la protección con mascarillas, no había casi circulación del VRS. En este tiempo estos niños, sobre todo los más pequeños, no han tenido contacto con el virus (y no han desarrollado inmunidad) y ahora, al contacto, se están viendo afectados más niños y de forma más grave", explica Blesa.

En las consultas de los pediatras, sobre todo de los de Atención Primaria, en estos días el VRS está siendo el rey, pero como comenta Blesa, no está siendo el único virus que ahora circula entre los niños. "Estamos ya viendo gripe y covid", una mezcla que no suele ser habitual o, al menos, no lo era en años prepandemia. "Las bronquiolitis las teníamos todos los años, pero normalmente de forma previa a la gripe. Parecía que entre ellos se 'ordenaban'. Ahora tras la covid está todo algo más alterado", añade el pediatra.

Usar la mascarilla y no visitar a los bebés

Con esta proliferación de casos, que es general en toda España, los expertos han recomendado volver a medidas básicas de prevención para evitar el contagio por el VRS, sobre todo en el núcleo familiar de hermanos mayores a los más pequeños. Así, desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, Separ, pedían ayer que los niños de más de 6 años con síntomas utilicen la mascarilla, y así lo hagan también los adultos y se respete la distancia social en caso de síntomas. Y, sobre todo, los neumólogos dicen NO a visitar a los bebés de menos de tres meses cuando se tenga síntomas.

"Es importante que se evite visitar a los bebés de menos de tres meses si se presenta algún síntoma", insisten. Además, recomiendan a los padres que tengan mocos, tos o síntomas de resfriado que también la usen y extremen las medidas higiénicas antes de tocar a los niños y, muy importante, que también se proteja a los más pequeños del contacto con sus hermanos mayores que puedan estar resfriados.