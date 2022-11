Jugar a las cartas, al dominó o al parchís; hacer crucigramas, sudokus o sopas de letras; tocar un instrumento musical; cocinar con soja; hacer sencillos ejercicios físicos como bailar, pasear, levantarse de la silla y volverse a sentar, coger una botella de agua de litro y medio varias veces al día...

Todas estas ideas, y muchas más, salieron a la palestra en la jornada organizada el pasado lunes en Jubiocio -y patrocinada por la Concejalía de Envejecimiento Activo del Ayuntamiento de València y por Levante-EMV- que abordaron los «Retos del Envejecimiento Activo y Saludable» con unos ponentes e invitados de excepción en el marco de la 39 Semana del Mayor de València. ¿El objetivo? Poner el foco en quienes han cumplido más de 65 años, en sus necesidades, en sus problemas y en cómo disfrutar de una vejez de calidad.

La mesa de debate, con el periodista Ximo Rovira como moderador, contó con la presencia de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de València y concejala de Envejecimiento Activo, Sandra Gómez; la Defensora del Mayor de la ciudad, Asunción Pérez (conocida como Susi); el catedrático de Fisiología de la Universitat de València y experto en la investigación sobre el envejecimiento, José Viña; y el Jefe de Servicio de Personas Mayores en el Ayuntamiento de València, José Javier Aguado.

Entre el público asistente, destacaron los presidentes y las juntas directivas de los distintos centros municipales de Actividades para Personsas Mayores de València, que no quisieron perderse la oportunidad de conocer de primera mano las claves para envejecer de la mejor manera posible.

Y es que los datos no dejan lugar a dudas: España es el segundo país con más esperanza de vida, que se fija en los 83 años. Por eso, cuando una persona cumple los 65 años empieza una nueva etapa, una vida «senior» que, para Sandra Gómez, implica «poder hacer lo que a uno le gusta. Hasta hace dos días, cumplir 65 años era aproximarse casi al final. Pero ahora no». Por ello, la vicealcaldesa apostó por «aumentar la oferta y ampliar los espacios» ya que en el año 2050 «un tercio de la población tendremos (y aquí me incluyo) más de 65 años».

«Soy mayor, no idiota»

Uno de los principales problemas de las personas mayores pasa por la brecha digital. Para visibilizar esta cuestión, un valenciano (Carlos San Juan) impulsó una campaña con el título «Soy mayor, pero no idiota» para pedir a la banca un trato «más humano» a las personas mayores afectadas por la exclusión digital.

La defensora del Mayor en la ciudad de València, Susi Pérez, conoce a Carlos San Juan y explicó que la campaña arrancó por la petición de una persona mayor, desesperada, frente a un cajero automático. «La campaña ha sido muy importante porque es fundamental que se nos visibilice y se nos tenga en cuenta. No se pueden adoptar medidas para los mayores, pero sin los mayores», argumentó.

El catedrático José Viña puso el foco en la salud y en aquellos estudios que predican la longevidad. «Envejecer no es una enfermedad. Yo explico en la Universidad cómo funciona el cuerpo y hacerse mayor no es una enfermedad. La presbicia, la menopausia... no son enfermedades», explicó.

Sin embargo, el doctor Viña quiso puntualizar algunos de los datos que surgieron durante el debate. «Es cierto que en 2050 un tercio de la población tendrá más de 65 años pero falta recalcar que de ese tercio, la mitad serán personas dependientes. Si tenemos en cuenta que en 2020 había 1,3 millones de personas dependietes sabemos que en 2050 el coste de la dependencia será increíble».Por eso, el doctor Viña invitó a los asistentes y a los mayores a «cuidar su salud» porque «hay muchas cosas que hacer y que se centran en ejercicio, nutrición, control del estrés y ocio».

Para José Javier Aguado uno de los principales errores de la sociedad se centra en el «edadismo», es decir, la estereotipificación y discriminación contra personas o colectivos por motivo de edad. «Ese ‘sois como niños’ y un sin fin de prejuicios», explicó. «La Administración trabaja para cambiar estos patrones, para defender ese artículo 14 de la Constitución Española que habla de la no discriminación», añadió. Aguado también tomó la palabra para hablar de una de las «principales lacras» de esta sociedad que es la «soledad no deseada» que sufren muchos mayores y que se mostró de forma muy evidente en la pandemia.

Más especialistas

La salud fue uno de los temas que más tiempo ocupó en el debate de estas jornadas. La defensora del Mayor, Susi Pérez, quiso aprovechar la oportunidad para reivindicar la figura el geriatra. «Si a los niños pequeños los llevamos al pediatra porque tienen sus propias características, parece lógico que se potencie la figura del geriatra, pero no es así», explicó la representante de los mayores en al ciudad de València.

El doctor Viña le cogió el testigo para explicar, negro sobre blanco, todo lo que las personas mayores pueden hacer para cuidar su salud y para envejecer con calidad de vida y de la mejor manera posible. «Hay muchas cosas que se pueden hacer y que es importante hacerlas porque tienen resultados reales. El sencillo ejercicio de levantarse y sentarse de la silla. Coger una botella de agua de litro y medio y levantarla. El ejercicio físico es también mental», explico el experto en envejecimiento. Además, el doctor Viña recalcó la importancia de la alimentación. «Un 40% de las personas mayores de 65 años tiene déficit de proteínas», explicó tras argumentar los beneficios de determinados alimentos, como por ejemplo, la soja.

Llegó el turno de abordar si es posible retrasar o no el deterioro cognitivo. Y el doctor no dejó lugar a dudas. «Sí. Retrasar la demencia es posible», dijo.

Y Ximo Rovira hizo la pregunta del millón: ¿Y qué se puede hacer? La respuesta del doctor Viña fue clara: «Lo más importante es el ejercicio, cuidar la alimentación y mantenerse activo. Jugar a las cartas, al ajedrez, tocar un instrumento musical, hacer sopas de letras... Si hace 10 años me hubieran preguntado si se puede hacer algo por evitar o retrasar el deterioro cognitivo hubiera dicho que no. Pero hoy la cosa ha cambiado. Hay muchas investigaciones que han demostrado que se puede retrasar el deterioro cognitivo y ese es el mensaje que debemos transmitir a las personas mayores, un mensaje de esperanza».

Susi Pérez, la defensora del Mayor también se sumó a ese mensaje de esperanza para los más mayores porque «con pequeñas cosas podemos mejorar nuestra calidad de vida».

Desde el ayuntamiento, tanto Sandra Gómez como José Javier Aguado, recalcaron la importancia de las instituciones para potenciar y fomentar planes y actividades para los mayores e intentar paliar sus problemas más evidentes. Para la brecha digital «estamos en constante evolución para buscar soluciones», explicó Aguado. Para la soledad «las familias deben entender que es el momento de cuidar a nuestros mayores. Se lo debemos», concluyó Gómez.