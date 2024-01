Cuando parecía que el tirón de la FP se calmaba, ha vuelto a subir. Un 24 % de las ofertas de trabajo en la Comunitat Valenciana -es decir, una de cada cuatro- requieren de Formación Profesional superior, y una de cada siete de grado medio.

Son los últimos datos del Observatorio de Formación Profesional Caixabank Dualiza, que suponen volver a la realidad laboral de antes de la covid. Pese a todo, hay que tener en cuenta que ahora mismo el número de estudiantes de FP es mucho mayor que en 2019, es decir, cada vez surgen más ofertas de trabajo que requieren de titulados de Formación Profesional.

Donde no hay muchos cambios es en las cinco familias de FP más demandadas por los estudiantes, que no siempre coinciden con las que ofertas de trabajo tienen. Cinco familias acumulan el 61 % del alumnado y el 71 % de las mujeres matriculadas.

La primera es Sanidad, que tiene el 16 % de todos los estudiantes, le sigue Administración y Gestion con un 14 %, Informática y Comunicaciones (13 %), Servicios Socioculturales y a la Comunidad (10 %) y Comercio y Márketing (7 %).

La familia de informática es la que más puestos de trabajo suele demandar todos los años, pero también es la que mayor brecha de género tiene, con solo un 3 % de mujeres matriculadas. La de Sanidad, en cambio tiene mayoría de mujeres. Un 27 % de todas las féminas matriculadas en la FP lo hacen en esta rama, y solo el 6 % de los hombres.

Récord de matriculaciones

Hace mucho tiempo que la FP pasó la barrera psicológica de los 100.000 estudiantes, y cada año que pasa se acerca cada vez más para dar el sorpasso a la universidad. En el curso 2016-201 había 95.000 alumnos y alumnas de Formación Profesional, mientras que en el curso 2021-22 eran ya 115.000. En ese mismo curso, el alumnado universitario era de 129.000. La universidad crece, pero la FP lo hace a mayor ritmo.

En los últimos cinco cursos, la FP ha tenido un crecimiento sostenido, y 800.000 estudiantes han cursado estos estudios. En la Comunitat Valenciana, uno de cada tres estudiantes de enseñanzas postobligatorias están en la FP.

Una de las asignaturas pendientes sigue siendo la implantación de la FP Dual. Esta modalidad de Formación Profesional, donde las prácticas directamente en la empresa están mucho más presentes solo matricula al 3 % de los estudiantes valencianos. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha hecho una apuesta firme por implantar este modelo como preferente, cogiendo el ejemplo de países como Alemania, donde la mayoría de alumnado estudia dual. La Dual también es el modelo preferido y deseado por la mayoría de estudiantes de FP.

Así, la FP Dual ha pasado de 1.441 alumnos y alumnas en 2017 a 3.400 en el curso 2021-2022. Pese a todo, sigue siendo muy poco en comparación con los 115.000 estudiantes de FP que hay en la Comunitat Valenciana.

Antídoto para el abandono escolar

La Formación Profesional también es el mejor arma que tiene el sistema educativo para combatir el abandono escolar, en especial la FP Básica, una modalidad para estudiantes que no pueden acabar la ESO por los cauces ordinarios.

En concreto, el curso pasado 11.800 personas cursaron esta modalidad de FP y consiguieron evitar el fracaso escolar, reconduciéndose al aprendizaje de un oficio. Según los datos de Caixabank Dualiza, la Comunitat Valenciana tiene un 10 % de jóvenes de 15 a 24 años que ni estudia ni trabaja.

Esta cifra ha bajado de manera sostenida desde el año 2017, pese a un repunte en el año de la pandemia. En 2017 eran casi un 15 % los jóvenes que ni estudian ni trabajan. La cifra ha bajado cinco puntos en cinco años gracias, sobre todo a las salidas que ofrece la FP a los jóvenes que dejan de estudiar y formarse.

Toda la FP será Dual

La Conselleria de Educación dirigida por José Antonio Rovira (PP) anunció el pasado mes de noviembre que toda la FP será Dual el próximo año, y que el alumnado podrá pasar más de mil horas de prácticas en empresas, que podrán llegar a ser hasta la mitad de las horas del ciclo formativo. Sin embargo, el anuncio no va a ser nada fácil de llegar a la práctica, y los sindicatos de docentes dudan que las empresas valencianas puedan ofrecer las plazas suficientes para todo el alumnado valenciano que las quiera.

"El objetivo de una empresa es ser rentable y que sus trabajadores les den beneficios. No todas pueden permitirse que uno de sus empleados no trabaje durante varias horas para estar enseñando a estudiantes. Tenemos dudas de que el tejido empresarial valenciano pueda asumir la formación de todos estos jóvenes. Las empresas grandes podrán hacerlo, pero si eres una empresa con tres trabajadores ¿Quitas a uno de trabajar para que sea tutor de prácticas", argumentaba en su momento Francisco Javier Zurita, sindicalista de UGT.

FP para trabajadores

La otra gran novedad de la Formación Profesional es la flexibilidad. Los estudiantes podrán elegir si cursar un grado de FP completo (2.000 horas) o especializaciones y microformaciones de hasta 30 horas. Esta reforma parte de la idea de que, con las innovaciones tecnológicas cada vez más rápidas, va a ser ya muy difícil que un trabajador cubra su vida laboral con la formación recibida en su etapa de estudiante.

Como explica la directora general de FP Marta Armendia, se trata de una vía larga, como la de un ferrocarril "con distintas paradas a lo largo del recorrido que permitan a las personas bajar y subir en cada una de ellas en función de las circunstancias y ambiciones de cada cual". En resumen, es un aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida.

Pese a esto, el modelo de formación tradicional diseñado para jóvenes que pueden estudiar a tiempo completo, no se adapta a la realidad de los trabajadores que quieren reciclarse y que tienen responsabilidades familiares y laborales. Por eso el nuevo decreto aprueba formaciones prácticamente a la carta que se dividen en cuatro grados: Grado D, C, B y A, que se van subdividiendo en cursos más pequeños.

El Grado D son 2.000 horas repartidas en dos cursos, es decir, un ciclo de FP tradicional. A partir de ahí se va dividiendo hasta llegar al grado A, formado por la parte de una sola asignatura y que solo requerirá de 30 horas de estudio. Este último grado servirá para especializaciones muy concretas, además será acumulable par acabar consiguiendo certificaciones más grandes. Sólo hay una condición para estas formaciones; ser "coherentes con el mercado laboral" y servir para que alguien encuentre trabajo o tenga más posibilidades, según reza la ley.

El Ministerio de Educación es quien elige las asignaturas de cada título para agruparles en una formación de grado C (que tendrá entre 600 y 1.000 horas). Quienes la completen tendrán un "certificado profesional". El Grado B durará unas 100 o 200 horas y también irá certificado.