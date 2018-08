Bétera habilitará en sus fiestas un Punto Violeta contra las agresiones machistas

Las Fiestas de Bétera tendrán por primera vez un Punto Violeta con el objetivo de que las mujeres que acudan a las fiestas y sufran algún tipo de agresión sexual dispongan de un lugar claro al que dirigirse para ser atendidas.

Este espacio, según informó la Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Bétera, será atendido por mujeres voluntarias especializadas en prevención pertenecientes a varios colectivos feministas del municipio.

El Punto Violeta, que se situará en la Albereda junto a la puerta de entrada del recinto ferial, contará con diversos materiales de sensibilización e información sobre cómo actuar en caso de sufrir o presenciar una agresión sexual así como cualquier agresión e intimidación de carácter machista como acoso callejero y en contextos de fiesta, piropos o tocamientos indeseados, etc.

"Creemos que las fiestas de Bétera son un buen momento para crear este punto de atención a las mujeres en primera línea, con voluntarias preparadas para atender y asesorar a las mujeres que se acerquen. Nos preocupa mucho el aumento de las agresiones sexuales y la alarma social creada de los últimos meses y por eso queremos poner todo nuestro empeño en prevenir situaciones desagradables durante las fiestas y, sobre todo, entre la gente más joven", ha explicado la concejala de Mujer, Maite Bes.

Maite Bes insiste en que "las personas interesadas podrán encontrar información en estos puntos como folletos, así como, si fuera necesario, todos los servicios dispuestos para denunciar un caso de agresión sexual o bien recibir atención psicológica y jurídica. La edil del área ha insistido en que la finalidad "es que las fiestas de Bétera sean un espacio seguro, donde las mujeres puedan disfrutar sin miedo, con total respeto y sin violencia machista".

Además del Punto Violeta, el área de Mujer e Igualdad ha distribuido entre los bares de Bétera vasos de plástico reutilizables con el lema de la campaña "Bétera libre de violencias machistas".

El proyecto, que inicia su andadura estas fiestas, pretende mantenerse en el tiempo y seguir sensibilizando la problemática en futuros contextos festivos del municipio porque, tal y como rezan sus lemas, "de camino a casa quiero ser libre, no valiente" y porque "No es No".