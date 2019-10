La Pobla de Vallbona pedirá financiación a la Epsar para canalizar las aguas residuales de las urbanizaciones

El alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent García, mantuvo esta semana una reunión con el director general de Agua, Manuel Aldeguer, para abordar dos asuntos prioritarios en la agenda política local: por un lado, la construcción de un colector que recoja las aguas residuales de las urbanizaciones del municipio, en la zona norte, ya que carecen de alcantarillado. Por otro lado, en la reunión se abordó la puesta en marcha del proyecto de evacuación de aguas pluviales para evitar inundaciones en la zona este de La Pobla, al que la conselleria le ha dado el visto bueno ambiental.

La zona norte de La Pobla de Vallbona es una zona de urbanizaciones. El alcalde solicitará a la dirección general del Agua la implicación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, Epsar en la construcción del colector norte. Es decir, pedirá que financie parte de la obra de gran magnitud que resolverá parcialmente los problemas de los vecinos por la falta de alcantarillado.

Desde el consistorio se considera que, puesto que los vecinos llevan años pagando en el recibo del agua el canon de saneamiento de agua a esta entidad, el dinero se devuelva ahora en forma de ayuda a la financiación de la infraestructura, una de las funciones de esta empresa pública.

El Ayuntamiento dispone en la actualidad de un anteproyecto que ha de permitir la canalización del agua residual de más de 1.100 viviendas de la zona norte que actualmente no disponen de conexión con la depuradora.

El alcalde expresó la urgencia al acometer esta obra que permitirá normalizar una parte del término municipal que todavía no tiene alcantarillado, un problema que arrastran desde hace más de 30 años sin que nadie le haya puesto solución. Garcia no ocultó su preocupación porque si no se solventa esta situación, «podemos contaminar los acuíferos de agua potable que por suerte todavía están bien a nuestra localidad».

Por otro lado, el ayuntamiento ha conseguido la declaración de impacto ambiental positiva del proyecto de evacuación de agua que evite las inundaciones en La Pobla. Ahora, la obra se encuentra a la espera de la redacción definitiva para ser ratificada por los plenos de los tres pueblos, ya que la evacuación de las aguas implica a los municipios de San Antonio de Benagéber y Bétera.

Una vez esté aprobado,serán los ayuntamientos los encargados de la obtención de los terrenos de esta infraestructura que tiene que evitar las inundaciones que sufren algunas calles de la zona este de la Pobla en confluencia con los dos municipios vecinos.

Desde e l ayuntamiento se considera una infraestructura necesaria, puesto que evitará los daños que se producen en esta zona en episodios de lluvias intensas y tiene que permitir mejorar el entorno afectado.