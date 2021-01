Benaguasil tiene en estos momentos 146 casos activos de covid-19, una cifra que ha llevado al ayuntamiento a instaurar nuevas restricciones a fin de frenar la expansión del virus. Este dato, sin embargo, se ha conocido hoy por parte del equipo de gobierno tras la petición expresa a la Secretaría Autonómica de Salud Pública, que dirige Isaura Navarro, para que confirmara unos datos no oficiales que circulaban por la población donde se aseguraba que la incidencia acumulada era muy superior a los datos que se ofrecían por los canales oficiales.

A fin de contrastar esta información "y colaborar con las autoridades sanitarias", como ha expresado el alcalde, Ximo Segarra, el ayuntamiento ha recibido un informe donde a día 11 de enero hay 146 casos positivos en los últimos 14 días y una incidencia acumulada de 1.328 casos por 100.000 habitantes (la OMS establece como de riesgo cualquier dato superior a 250 casos por cada 100.000 habitantes). Esta cifra es muy superior a la que el portal de Sanidad ha publicado de manera oficial, donde se aseguraba que actualmente había tan solo 34 casos.

Por ello, Segarra ha mostrado el "profundo malestar" y la "incredulidad" de la gestión de los datos por parte de la Conselleria de Sanitat, ya que si no hubieran incidido en conocer y contrastar los datos no oficiales, no habrían podido saber cuántos positivos hay realmente en el municipio.

🗣Comunicado oficial Ayuntamiento de Benaguasil. ℹ Informaciones Covid-19 Benaguasil Posted by Ayuntamiento de Benaguasil on Monday, January 11, 2021

Al conocer la realidad, con casi 150 positivos activos en el municipio, se han reforzado las restricciones. El centro de salud de Benaguasil no atenderá de manera presencial y las citas programadas serán pasadas a la atención telefónica. Las extracciones de sangre se suspenden temporalmente y solo se realizarán las que se requieran con urgencia.

Además, se cerrarán parques y jardines, el polideportivo municipal, el centro de la juventud y el centro social. La biblioteca solo abrirá para prestar libros y las citas en el ayuntamiento solo serán a través de cita previa.