El concejal de Contigo en la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, comunicó en el pleno de anoche que abandonaba el partido al que se afilió en 2018 y con el que obtuvo una concejalía en las elecciones de 2019. De hecho, actualmente Ruix es delegado de Juventud, Fallas y Movilidad y es tercer teniente alcalde de La Pobla de Vallbona.

Ruix hizo público su decisión "personal" de abandonar el partido y ayer mismo solicitó a la secretaría de Organización que le diera de baja como militante y afiliado. Según lo previsto y tal como anunció en el pleno, esta mañana haría efectiva la comunicación al ayuntamiento de que abandona la portavocía de Contigo y por tanto, se irá al grupo de los no adscritos en el pleno "desde donde seguiré trabajando en política porque creo que todavía me queda mucho por hacer".

La decisión de Ruix se suma a la de todo su equipo y miembro de la lista con la que concurrió a las elecciones de 2019. Una treintena de personas se ha dado de baja de Contigo al considerar que su trabajo está "100 % centrado en el municipio y carece de sentido formar parte de un partido a nivel nacional", ha señalado Ruix a este diario. En este sentido, no descartan formar un partido a nivel local centrado en la Pobla o presentarse en coalición junto a otro en las elecciones municipales de 2023. "La gente nos votó a nosotros y no a una marca, no queríamos continuar supeditados a una ideología nacional y viento la trayectoria del partido son muchos los compañeros y compañeras los que lo han abandonado, sin broncas ni polémicas", ha explicado.

Contigo obtuvo en la Pobla de Vallbona unos 600 votos que le granjearon la concejalía que hasta ahora ostentaba Ruix. Ha insistido en que no ha habido "ningún conflicto" con el partido, y la agrupación de La Pobla se suma al reguero de bajas que se han producido en los últimos meses.