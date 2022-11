El alcalde de Riba-roja, Robert Raga ha mantenido esta mañana un encuentro con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Ambos han visitado dos de las áreas del municipio más afectadas por las lluvias torrenciales; la Calle Velázquez donde 36 vecinos vivieron momentos muy delicados con sus bajos inundados, y la zona del Clot de Poza, con caminos prácticamente intransitables y que necesitarán reparación.

En su encuentro, Bernabé ha informado de todas las ayudas del Gobierno de España a las que puede acogerse Riba-roja y para agilizar los mecanismos de gestión de las subvenciones. Además ha manifestado “el compromiso del Gobierno para dar una pronta respuesta para la reparación de los daños. Acelerar, en la medida de la posible, todas las actuaciones para volver a la normalidad es una cuestión absolutamente prioritaria para el Gobierno de España”. Según ha señalado Bernabé, este encuentro mantenido en en nuestro municipio responde a “una clara muestra de coordinación y trabajo conjunto entre administraciones”.

Por su parte Raga ha manifestado que “a parte de solicitar las ayudas estatales y autonómicas, nosotros como ayuntamiento pondremos en marcha una linea de ayudas con fondos propios para nuestros vecinos y comercios”. Además el edil ha reivindicado la necesidad de poner en marcha las infraestructuras necesarias para que momentos como los del pasado sábado no se vuelvan a repetir “Vivimos momentos muy críticos en los que en Riba-roja estuvimos practicamente incomunicados con las tres carreteras CV 370,la CV 374 y la CV366 cortadas. La solución ya la tiene el CHJ encima de la mesa y con los fondos Next Generation puede ser una realidad. Es una prioridad tener infraestructuras hidráulicas que desemboquen y esperamos no toparnos con trabas de ningun tipo. Necesitamos la ayuda y colaboración de todas las administraciones para que sea posible desembocar a la V-30 el Plan Sur.” El edil también ha agradecido el trabajo sin descanso de la Polícia Local y Guardia Civil durante las primeras horas tras la Dana.

Declaración de zona afectada gravemente por emergencias

La delegada ha informado que desde la Delegación del Gobierno ya se está trabajando para recabar toda la información necesaria para la solicitud de zonas afectadas gravemente por emergencias de Protección Civil para los ayuntamientos que así lo requieran, como es el caso de Riba-roja. Para ello, el ayuntamiento deberá cumplimentar una ficha de valoración de estimación de daños que deberá estar cumplimentada antes del próximo 23 de noviembre. Esta información junto a la solicitud de zona afectada gravemente por emergencias de Protección Civil será remitida a los Ministerios de Interior y Política Territorial.