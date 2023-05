Menos de 24 horas después del recuento electoral, casi puede confirmarse que Nàquera será uno de los dos municipios de la Comunitat Valenciana donde gobierne Vox. En las elecciones municipales del domingo, la formación de extrema derecha fue el partido más votado y obtuvo cuatro concejales, el doble que el actual equipo de gobierno de Unión Popular de de Nàquera (UPdN), que solo ha obtenido dos. Así las cosas, el candidato de Vox, Iván Expósito, podrá gobernar si llega a un acuerdo con el PP, que ha obtenido tres concejales. Con siete tendrían mayoría en el pleno.

Lo que sí está claro es que Damián Ibáñez, actual alcalde por UPdN, no repetirá este mandato. Solo ha obtenido 500 votos. Preguntado por posibles pactos, afirma que no le salen las cuentas: si suma al PSPV (tres ediles) y Compromís (uno) son tan solo seis regidores, insuficientes para formar gobierno. Lo que sí asegura Ibáñez es que estarán firmes en la oposición, "vigilando cada movimiento para que no se repita lo que pasó", señala, en referencia a los años de gestión del PP en el municipio. "Quiero felicitar a todos los compañeros que han estado desde 2011, cuando nos encontramos un Ayuntamiento con un caos terrible que pasaba de 15 millones de euros y hoy dejamos un superávit de pasa de los 10 millones", señala Ibáñez. Además, recuerda que fue la Caixa de Museros la que rescató al consistorio por la deuda que tenía y, sino lo hubieran hecho, hubieran sido intervenidos.

Mientras, en Vox reina el silencio absoluto hasta que el presidente del partido, Santiago Abascal, comparezca en los medios de comunicación. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario no esconden su sorpresa y gratitud por el 29 % de los votos recibidos, que supone pasar de no tener representación municipal a entrar directamente con cuatro ediles. Han logrado apoyos en el casco urbano pero el grueso de su electorado lo han encontrado en las urbanizaciones, donde ha reinado el descontento en los últimos cuatro años de mandato de Ibáñez.

Queda por ver ahora los términos en los que se podría sellar este pacto que, según indican en Vox, dependerá de lo que suceda en las autonómicas.

Estos han sido los resultados de Nàquera en las elecciones 28 de mayo