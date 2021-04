«Hago un llamamiento para que la gente venga a vivir a nuestras aldeas»

Requena ha sido uno de los municipios más golpeados por la pandemia. ¿Cómo se ha vivido?

Ha sido difícil en todos los sitios. La tercera ola fue traumática, como la primera, que afectó a nuestras residencias y en total lamentamos la muerte de 57 personas. Al ser una zona poco poblada, cualquier caso hace que se dispare la incidencia. La cuarta ola es evitable, todos sabemos qué situaciones debemos evitar.

¿Cómo va la vacunación?

Ahora están llamando a personas de entre 60 y 69 años. Se utiliza el Recinto Ferial y el Centro de Salud, según necesite Sanidad. No podemos relajarnos pero ya podemos mirar al futuro.

¿Cuál ha sido el peor y el mejor momento de este año?

El peor, cuando empezó a morir gente en marzo del año pasado. Dejó de ser una cosa que veíamos en los medios que pasaba en China para ser algo real, conocías a los que fallecían. El mejor momento, seguramente, cuando en la desescalada pasamos de fase tras haber estado muy mal. Nadie lo esperaba, hubo alegría y alivio.

¿Cómo ha sido la relación con el Hospital de Requena?

Muy ágil, muy cordial y muy estrecha. En la primera ola pusimos a su disposición el Centro de Día que no se había inaugurado todavía y sirvió para aislar a personas enfermas. Cortó de raíz la expansión del contagio.

¿En qué situación se encuentra la hostelería y el comercio?

Complicada. El Plan Resistir va será de ayuda y en el último pleno hemos aprobado una subvención de 100.000 euros para que no cierren. El sector público es fundamental, cuando las cosas van bien debemos ahorrar para gastar en vacas flacas, como ahora. Utilizaremos el remanente de 4,5 millones para más ayudas, como las que hemos lanzado para el ocio nocturno. El año pasado implementamos un plan de empleo local y esta semana convocaremos el segundo.

¿El resto de sectores, como la viticultura, se ha visto afectada?

Les ha golpeado, pero menos. Nuestro sector primario es muy fuerte, sobre todo la viticultura, que ha resistido el golpe mejor que los servicios, por ejemplo.

¿Ha afectado el cierre perimetral en el turismo que habéis recibido?

Se ha abierto una ventana de oportunidad para atraer al turismo de provincia que es nuestra fuente de visitantes. Estamos a 45 minutos de València y 20 en ave. Este fin de semana estaban los hoteles llenos, la oferta cultural es muy amplia, como el patrimonio y la naturaleza de Requena.

Habéis recuperado, al menos momentáneamente, el servicio de autobús con València.

La línea era una concesión estatal que estaba en el limbo. Hace tres años conseguimos que la conselleria asumiera competencias en y pedimos que, si no podía salir el proyecto definitivo, al menos que fuera provisional y así ha sido. Han sacado un contrato de emergencia que no es el óptimo, pero satisface las demandas más urgentes. Ahora se conecta Requena con las aldeas y el hospital, así como con València.

¿Qué otras reivindicaciones están pendientes?

La mejora del Cercanías C3, que ha estado abandonado durante muchos años y no se puede permitir que tarde 2 horas en llegar a València. Pedimos que se preste el servicio de hace 30 años.

¿Qué relación mantienen con las aldeas?

Somos el municipio más extenso de la C. Valenciana. Tenemos 25 núcleos de población, somos una pequeña provincia y los servicios de los que dispongo es como si fueran para un solo núcleo, pero no es así. Todas tienen los servicios básicos, incluso ahora fibra óptica. Como ejemplo, en total hay 9 piscinas que gestionamos nosotros; más de las que gestiona el Ayuntamiento de València. Lo único que falta es gente para vivir allí, hago un llamamiento para que la gente conozca nuestras aldeas y, por qué no, venga a vivir aquí.

¿Ha notado un incremento poblacional?

Sí. Quien tenía oportunidad de teletrabajar, se ha quedado.

Es inevitable preguntarle por su investigación en una de las piezas del Caso Taula.

Dije lo que tenía que decir el mismo día de la imputación, hice pública la documentación del contrato, que se hizo adecuadamente. Ahora hay que esperar a que el proceso judicial siga su curso con tranquilidad y confianza en la justicia.

¿Se presentará de nuevo a alcalde?

Es pronto para anunciar todavía eso, ahora estamos centrados en gestion de opandemia y en el dia a dia que va a suponer un incremento, lo que tenga