El Ayuntamiento de Utiel consolida nuevas relaciones europeas gracias a la aprobación de un nuevo proyecto europeo "GREEN YOUTH – JUVENTUD VERDE” que tendrá como objetivo promover el pacto verde y el futuro juvenil.

El consistorio utienano será el encargado de liderar este proyecto de ámbito europeo (“Green Youth: Climate Change awareness through Youth to promote a sustainable Europe in beside of Covid19”) que está directamente encaminado a implantar acciones de sensibilización sobre el cambio climático con los jóvenes como protagonistas para promover una Europa sostenible. De hecho, para dar difusión al proyecto el colectivo joven ha sido el encargado de participar en la elaboración del logo promocional a través de un concurso específico lanzado a través de la Escuela Oficial de Idiomas de Utiel. Finalmente, tras la deliberación por parte de los socios de las 10 propuestas presentadas, resultaba ganadora la obra presentada por Begoña Rodríguez.

8 países involucrados en el proyecto de pacto verde juvenil

La propuesta estará formada por un total de 8 organizaciones participantes de diferentes países: España, Hungría, Alemania, Romania, Holanda, Grecia, Italia y Portugal. 8 socios que estarán coordinados por el Ayuntamiento de Utiel en representación de España, actuando de este modo como líder de esta iniciativa de proyección que cuenta con un presupuesto de alrededor de 150.000€ financiados por la Comisión Europea.

El principal objetivo del proyecto Green Youth es promover el debate y la reflexión de los jóvenes sobre el futuro de Europa y, en este sentido sobre la posible salida de la crisis que representa la apuesta por el Pacto Verde Europeo.

Green Youth trabajará por la participación e implicación de los jóvenes, que están siendo uno de los colectivos más afectados por la crisis económica y social provocada por el COVID19 y también, como la generación que debe reflexionar sobre la Europa.

Green Youth nace como una red de ciudades que se centrará en involucrar a la población más joven a través de la educación y la participación, haciendo que exploren las estrategias europeas en el ámbito medioambiental, su relación con las comunidades locales y las oportunidades que surgen para que la juventud progrese.

Un proyecto financiado por el programa CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores) fundamental para generar nuevas herramientas y recursos que refuercen los valores de la UE y que nazcan de los ciudadanos que la componen. La iniciativa se centra en proteger y promover los derechos y valores consagrados en los tratados de la UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en particular, apoyando a las organizaciones de la sociedad civil activas a nivel local, regional, nacional y transnacional.

El proyecto GREEN YOUTH tendrá una duración de 2 años y se centrará en el intercambio de experiencias mediante el debate y la sensibilización de las comunidades europeas y de sus jóvenes, siguiendo diferentes objetivos específicos: Concienciar sobre el Pacto Verde Europeo y su papel en la transición ecológica de la UE; aumentar la responsabilidad y participación de los jóvenes en cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible de sus ciudades o facilitar herramientas para encontrar empleo y oportunidades de voluntariado en el ámbito de la transición ecológica, como forma de hacer frente a los contratiempos impuestos por la pandemia.