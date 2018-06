El colegio de Rotglà i Corberà recibe una beca europea por su calidad educativa

El colegio público Virgen del Socorro de Rotglà i Corberá, integrado en el CRA Llocnou-Rotglà, ha resultado beneficiario de una beca Erasmus+ KA1,un programa europeo que tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza de los centros educativos de toda Europa. El proyecto presentado por el centro docente de Rotglà y denominado De l'escola rural a Europa, ha sido seleccionado y le corresponde por ello una dotación económica «por su calidad y vocación de mejorar las competencias del profesorado y las técnicas de aprendizaje», según han señalado desde la organización.

El personal docente del colegio de Rotglà i Corberà involucrado en el proyecto explica que «esta andadura comenzó en el año 2016 con un proyecto de colaboración a través de la plataforma europea de docentes eTwinning, denominada Kids games in the past and now, en el marco de la cual cada año se ha llevado a cabo un nuevo proyecto donde el alumnado participante se relaciona y colabora con alumnos europeos» utilizando el ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) y la lengua inglesa como lengua de intercambio», resalta el profesorado. Gracias a esta beca, dotada con un importe de 4.684 euros, un total de cuatro maestros del centro realizarán una actividad de jobshadowing, es decir un período de observación de buenas prácticas en el centro educativo asociado Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II w Zaborze, de Polonia. Desde el colegio de Rotglà, destacan que el proyecto Erasmus+ KA1 «es una apuesta de futuro por parte del centro, el ayuntamiento y toda la comunidad educativa para caminar hacia el modelo de la excelencia».



Presentación en Xàtiva

Por oro lado, la Casa de la Cultura de Xàtiva acoge el próximo día 15 la conferencia-presentación del libroi Salut. Gènere i Medi Ambient, de Carmen Valls-Llobet. Organiza Xateba, la Associació per la Igualtat i contra la Violència.