Xàtiva concedeix 9 ajudes al lloguer de fins a 900 euros per a locals comercials i 1.800 per a naus industrials

La Junta de Govern Local ha aprovat la concessió de 9 ajudes al lloguer de locals comercials i naus industrials per a empreses de Xàtiva, ajudes promogudes per l'àrea de Promoció Econòmica. El locals comercials objecte de les ajudes es troben situats en l'entorn dels carrers del Mercat. En total, hi ha subvencionat el lloguer de 6 baixos comercials i 3 naus en els polígons de la ciutat. Es destinen 10.800 euros a aquest programa d'ajudes.

Les ajudes tenen l'objectiu d'incentivar la instal·lació de noves activitats empresarials als polígons industrials o en determinades zones més deprimides de la ciutat. Les empreses beneficiàries han iniciat l'activitat entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2018. La subvenció atendrà les despeses derivades del cost mensual de l'arrendament -amb un contracte d'almenys 12 mesos de durada.

L'ajuda serà de fins el 50% del cost mensual de l'arrendament -IVA inclòs-, amb una quantia màxima de 150 euros per a locals i 300 per a naus industrials amb un import màxim de subvenció que no supere els 900 euros per beneficiari en cas de locals i 1.800 euros en cas de naus industrials.

En les bases de la convocatòria de les subvencions figurava que, per a optar a les ajudes, calia que el negoci es desenvolupara als polígons industrials o als carrers comercials següents: carrer Sant Francesc, carrer Trobat, carrer Font Alós, carrer Canonge Cebrià, carrer Beato Castañeda, carrer Corretgeria, carrer Botigues, carrer Matilde Ridocci, carrer Pi, carrer Peixcaderia, carrer Caldereria, carrer Vallés, Plaça Mercat, carrer Noguera, Plaça la Bassa, carrer Arrapades, carrer Verge del Carme, carrer Peso, carrer José Carchano i carrer Bellver.