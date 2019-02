El Genovés substitueix 160 lluminàries amb una inversió de 65.000 euros

L'Ajuntament del Genovés ha tret a licitació el procediment per canviar una gran part de l'enllumenat públic de la localitat: 160 lluminàries en total. L'objectiu de la corporació és millorar en un alt percentatge la il·luminació que hi havia fins ara a molts carrers. Per això, es canviaran braços, s'adequaran elements de seguretat mitjançant caixes de protecció o s'afegiran nous punts de llum que necessaris allà on fan més falta.

Aquesta obra, que tindrà un cost de 64.728 euros, afectarà, entre altres, als carrers Jaume I, Calvari, Mestre Hernández, Trinqueter Arturo Bataller, Canonge Llopis, Lepanto o Bandera Valenciana.

A més, cal recordar que ja s'havia fet una actuació semblant, amb un cost de 14.000 euros, on es van canviar 23 lluminàries, i que, entre aquella i aquesta nova actuació, se li donarà solució a gran part dels problemes d'il·luminació del nostre poble.