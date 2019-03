Campany contra la LGTBIfòbia a les Falles de Xàtiva

L'associació «Arc de Sant Martí LGTBI+ Xàtiva», amb el suport de la regidoria de Falles de l'Ajuntament de Xàtiva i la Junta Local Fallera, ha llançat una campanya de sensibilització, baix el lema "Per unes Falles inclusives i sense LGTBIfòbia", amb l'objectiu de visibilitzar i normalitzar aquest col·lectiu i conscienciar a la gent contra la LGTBIfòbia ja que, segons dades de l'Observatori Valencià contra la LGTBIfòbia, existeix un alt grau de delictes d'odi contra aquest col·lectiu, tant a nivell de discriminacions com d'agressions, havent a la Comunitat Valenciana, segons el seu últim informe, 79 agressions denunciades per orientació sexual o identitat de genere. L'Observatori estima que el nivell d'agressions anuals superaria el millar donat que només es denuncien al voltant d'un 10%. A més a més, segons les dades que disposa la FELGTB (Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals), l'assetjament escolar motivat per l'orientació sexual, la identitat de gènere i l'expressió de gènere segueix sent el majoritari a Espanya, representant aquest el 60% sobre el total.

«Arc de Sant Martí LGTBI+ Xàtiva» ha volgut ficar en valor la predisposició de la regidoria de Falles i de la Junta Local Fallera per, segons Jordi Mengual, president de l'associació, «donar l'oportunitat de llançar per primera vegada una campanya local de sensibilització per la normalització i visibilització del col·lectiu, i contra la LGTBIfòbia a través de les Falles, una de les festes de la ciutat que acapara un major teixit associatiu, i on el missatge pot arribar a un gran nombre de persones». Mengual també ha assenyalat que «aquesta campanya és un primer pas, i que pot tenir continuïtat cap a altres festes de la ciutat, coma ara la Fira o les festes de barris i carrers».

Per la seua banda, Jesús Gonzàlez, president de la Junta Local Fallera, ha volgut expressar que «les Falles sempre estaran al costat de les reivindicacions socials i caminaran junt a la societat cap a una igualtat real on no existisca cap tipus de discriminació o de delicte d'odi», recalcant que «les Falles de Xàtiva saben adaptar-se als avanços de la societat».

Lena Baraza, regidora de Falles de l'Ajuntament de Xàtiva, ha expressat «el compromís de l'Ajuntament amb qualsevol campanya d'igualtat». Baraza ha afegit que «el col·lectiu faller és divers, respectuós i que inclou a totes i tots». No obstant això, ha afegit que «en cap cas es pot tolerar cap tipus de discriminació o agressió, física o verbal, cap a qualsevol persona per motiu de la seua orientació sexual, situacions que s'accentuen en moments festius».

La campanya de prevenció i sensibilització «Per unes Falles inclusives i contra la LGTBIfòbia» consisteix en la divulgació de cartells pedagògics, realitzats de manera altruista per l'artista local David Pàrraga, a les diferents comissions falleres, així com a altres punts de la ciutat.