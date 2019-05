La VIII Fira de Tendes, Tapes i Rock de Ontinyent crece en comercios y bares

La VIII Fira de Tendes, Tapes i Rock convertirá Ontinyent «en un centro comercial al aire libre». Así definía ayer el alcalde, Jorge Rodríguez, lo que será esta feria en la presentación a los medios de esta nueva edición en la que comparecía junto al concejal de Promoción Económica, Pablo Úbeda; la coordinadora del Consell Econòmic i Social (CES), Amparo Boscá y el presidente de la Asociación de Hosteleros de la Vall AHVAL, Jordi Martínez. La feria tendrá lugar el fin de semana del 7 al 9 de junio en la calle José Iranzo y al aparcamiento adyacente al colegio Martínez Valls reuniendo a 51 comercios y 17 establecimientos hosteleros, precisaron ayer.

Los comercios participantes se ubicarán de nuevo en la calle José Iranzo porque, tal como explicaba el concejal Úbeda, «en las encuestas realizadas después de la edición anterior habían mostrado su satisfacción con este emplazamiento en un 90% de los casos, valorándose positivamente la anchura, la comodidad y la facilidad para el estacionamiento»,según explicó ayer el regidor.

De la oferta comercial daba detalles la coordinadora de la comisión del CES, quien incidía en «la calidad y variedad de los establecimientos participantes, que convertirán la feria no sólo en un punto de venta sino en un espacio donde mostrar todo el potencial comercial que tenemos a lo largo del año para que mucha gente que viene a disfrutar de ella conozca algunos de los comercios que tenemos en Ontinyent», dijo. Así, viernes tarde y sábado y domingo a lo largo de todo el día estarán abiertos al público establecimientos de todo tipo pertenecientes a sectores como la moda, los deportes, hogar, decoración y complementos; moda infantil, óptica, calzado, salud y bienestar o servicios, detallaron ayer.

En este sentido, Úbeda mostraba su satisfacción no sólo por haber mantenido el número de comercios participantes sino porque «este año se han duplicado las solicitudes por parte de los establecimientos de hostelería para participar, pero los técnicos municipales nos comunicaron que por cuestiones de seguridad y de espacio sólo podrían participar de ellos un total de 17», indicó.

Desde la Asociación de Hosteleros AHVAL, su presidente explicaba que este año participarán seis establecimientos más y avanzó que se volvería a celebrar el torneo de futbolín dado el éxito de la edición pasada. Además, anunció que la hora de cierre de los establecimientos de hostelería «tanto el viernes como el sábado se alargará hasta las dos y las dos y media de la madrugada, respectivamente, ya que la sensación del año pasado es que se quedamos cortos», apuntaba ayer Martínez.

Los tres días estarán ambientados con la música de grupos de la comarca de diferentes estilos como ZeroComa, Mimi y los Trileros, The Lemons, Scrambled, Star on Years, The Cabriolets, Soulomonics y Grupo Ñ.

Tanto el alcalde como el concejal agradecieron la implicación de Comerç In, AHVAL, SOC y la Asociación de Comercio de San Rafael porque «sin ellos sería mucho más difícil llevar adelante no sólo esta campaña sino todas las que se organizan en largo del año».