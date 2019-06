Muñoz ofrece a la edil independiente y a los del PSPV delegaciones y tenencias de alcaldía

El alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, ha resuelto el reparto de delegaciones y de las tenencias de alcaldía. Y lo ha hecho de una manera amplia y contando con el partido independiente Per La Font y con el PSPV-PSOE, formaciones que no apoyaron su investidura el 15 de junio. En todo caso, el ofrecimiento no está todavía asumido por estas formaciones pese a que Muñoz (Compromís) ya tiene desarrollando un organigrama muy detalado. El PP queda fuera de este reparto.

El alcalde plantea tres tenencias de alcaldía, la primera para Juan Francisco Calabuig (PSPV), la segunda para la concejala de Compromís Carmen Asensi, y la tercera para la independiente Purificación Lluch, "siguiendo así el formato de la psada legislatura pero atendiendo al criterio de proporcionalidad respecto al resultado de las elecciones del 26M", indica. De igual modo, los dos regidores del PSPV y la de Per la Font también asumirán varias concejalías.

Para Muñoz, "es un reparto de concejalías y tenencias de alcaldía plural y generoso que teniendo en cuenta los resultados de las elecciones del 25M, tiene como principal objetivo velar por los intereses de la Font de la Figuera. Además, es esquitativo. Y repetirán algunos de los miembros de las áreas que ya gestionaban en la anterior legislatura", subraya.