El ciclista Jordi Gandia se impone en la III BTT Ombria Extrem de Ontinyent

El ciclista ontinyentí Jordi Gandia Ribera se proclamó ganador de la III BTT Ombria Extrem de Ontinyent, una prueba celebrada el pasado domingo y que ponía fin a la temporada. El joven, de 19 años, quedó primero de la general y primero de sub-23, imponiéndose en un circuito con terreno húmedo, por las últimas lluvias, y con bajadas técnicas, subidas de pista tendidas y algunos repechos duros en mitad de la carrera.

Gandia formó ya parte del primer grupo cabecero de unos ocho corredores, que rodaron juntos en los primeros kilómetros de pista. Tras la primera bajada técnica, la senda del Botellero, tres corredores, entre ellos Gandia, se adelantaban, con dos perseguidores a poco tiempo. Y en la senda de bajada en dirección a Agullent, Gandia se distanciaba junto al corredor Felipe Barea. Los dos ciclistas corrieron a un ritmo fuerte que les permitió mantener la distancia respecto a los dos perseguidores, y en la última senda Barea se adelantaba y le sacaba tres segundos al ontinyentí. Pero en el último repecho, Gandia recortó la diferencia y venció en el esprint en la línea de meta.

Tras la carrera de la capital de la Vall d'Albaida, Jordi Gandia manifestaba que «de salida me he sentido bastante bien y con fuerzas en la primera subida larga». El de Ontinyent mostraba su satisfacción de ganar en casa, en la prueba de su ciudad, una marcha «que me hacía mucha ilusión». Con la BTT Ombria Extrem, Jordi Gandia ponía fin a la temporada y encara ahora un merecido descanso, para regresar en 2020 con «un poco más de experiencia como corredor y con más ganas que nunca de mejorar en la categoría sub-23», ha manifestado el ciclista de Ontinyent.