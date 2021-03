Vamos a disfrutar de la segunda fase de liga

Ya hemos llegado aquí. Hace unos meses lo veíamos muy complicado ser cuartos al final de la primera fase de la liga, octavos en una hipotética clasificación de 21 equipos. El Olímpic de Xàtiva ha ido de menos a más, ha firmado muy buenos partidos y algún que otro tropiezo. Berna Ballester ha dado minutos y confiado en gente joven, juvenil, de la casa. Y ahora tenemos más opciones que otros en conseguir una de las dos plazas que dan derecho a luchar por un ascenso de categoría (aunque en realidad sea por quedarse en la quinta categoría nacional). Ya hemos quedado aquí aunque muchos, la mayoría de sus seguidores, lo hayan seguido «a distancia».

Y ya que hemos llegado a este punto vamos a disfrutarlo. De momento sigue habiendo limitación de aforo, pero, si seguimos siendo responsables, tal vez sea más pronto. Vamos a disfrutarlo y vamos a padecer, porque este formato de liga convierte cada partido en una final. Va a ser emocionante.

Soy el primero que me quiero olvidar de otros asuntos. Me he propuesto dejar de pensar, analizar, preguntarme otras cuestiones relacionadas con el club que no sea lo estrictamente deportivo, no pensar más allá de lo que supone esta segunda fase de la liga. Me he propuesto disfrutarla como aficionado, casi como forofo. Me apetece. Tiempo tendré para plantearme y plantear otras cuestiones que no por dejarlas ahora a un lado quedan olvidadas. Lo deportivo no entierra lo institucional, pero a día de hoy, es lo que me apetece vivir y espero que a ustedes también.