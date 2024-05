Bocairent convoca l'edició 2024 del seu concurs fotogràfic

L'Ajuntament de Bocairent, a través de la Regidoria de Turisme, ha convocat una nova edició del concurs fotogràfic de la localitat. Amb la de 2024, s'arribarà a l'edició número 31 d'este certamen que el consistori impulsa amb la col·laboració de l'Associació Fotogràfica Bocairent i del col·lectiu Art 92.

Així, les persones participants podran presentar les seues obres fins al 12 de juliol. Ho faran en l'oficina de turisme i acompanyaran les instantànies amb el full d'inscripció disponible en el portal web municipal. En este full hauran d'indicar les modalitats a les quals opten, ja que el concurs disposa de tres seccions: la de promoció turística, la de tema lliure color i la de tema lliure blanc i negre.

Siga com siga, les fotografies hauran d'estar relacionades amb Bocairent i el seu entorn i podran optar a un dels set premis de la convocatòria. Estos seran dos per cada una de les tres modalitats i estaran dotats amb 400 i 200 euros respectivament. A més, hi haurà un accèssit de 100 euros per a la millor obra de participant local.

Igualment, hi ha prevista una exposició amb les instantànies presentades entre el 27 de juliol i el 15 d'agost. “La mostra permet al públic contemplar totes les fotografies i valorar la qualitat artística de cada edició”, explica M. Luz Pascual. Per tant, la regidora de Turisme anima a participar-hi: “Convidem els amants de la fotografia a projectar una mirada creativa sobre la riquesa que oferix Bocairent tant en l'àmbit urbà com natural”, afirma.

Cartell de la 31a edició del concurs fotogràfic celebrat a Bocairent. / Levante-EMV

