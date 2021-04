El transporte médico en La Canal se ha convertido en un problema. Se trata de una comarca valenciana de interior mal comunicada que no dispone de líneas ferroviarias y que presenta una gran escasez de frecuencias en el servicio regular de autobuses. Además, su población está envejecida y presenta altos índices de dependencia dado que, sin coche propio, tiene serias dificultades a la hora de trasladarse al hospital de la capital de La Costera, centro hospitalario de referencia en el área de salud Xàtiva-Ontinyent, a la que pertenece la comarca.

La Mancomunidad de Municipios de La Canal de Navarrés debatió en su última reunión la problemática que generan los traslados al hospital. Carolina Mas, alcaldesa de Bolbaite y presidenta de la mancomunidad, abordó el problema y propuso trazar un plan de actuación a la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

Mas reclamó que en la próxima licitación del servicio de ambulancias se tenga en cuenta el traslado de pacientes, ya que no hay suficiente servicio de transporte público. «Propongo que se elabore un contrato por parte de la conselleria para implantar un servicio de taxis o transporte público (minibus) destinado a los enfermos que deseen acudir al hospital», concretó ayer a Levante-EMV.

La población de La Canal de Navarrés, integrada en el área de salud Xàtiva-Ontinyent, debe trasladarse hasta la capital setabense para acudir al hospital Lluís Alcanyís o al Centro de Especialidades El Españoleto, en este caso los dos más cercanos si desean hacer uso del servicio médico pertinente. Carolina Mas, preocupada por sus vecinos de Bolbaite y del resto de la comarca que no poseen coche propio y que se encuentran con dificultades a la hora de acudir a sus citas médicas, deplora que «solo exista un servicio de autobús para ir y otro para volver en toda la jornada; por eso, en muchas ocasiones no se llega a las citas programadas o es inviable estar todo el día en el hospital», apunta.

En busca del cambio

Ante esta problemática, la alcaldesa de la localidad de La Canal no pretende ampliar el servicio de la línea de transporte público, porque tampoco hay tantos usuarios para ello, sino «cambiar este mecanismo que se queda un poco arcaico para las necesidades actuales», según Mas. «En València hay mucho transporte público si uno quiere trasladarse hasta los hospitales o centros de salud, pero aquí no. No se nos puede meter a todos en el mismo saco y considerarnos por igual», lamenta la presidenta de la mancomunidad.

Los municipios valencianos de interior están sufriendo los últimos años un aumento de la despoblación, y la comarca de La Canal de Navarrés es una de las grandes damnificadas por la pérdida de habitantes. Sus municipios, en riesgo de reducir su población por la escasez de servicios, están habitados en su mayoría por población envejecida que hace que el servicio de transporte médico de enfermos sea mucho más necesario, ya que necesitan acudir al hospital o a los múltiples centros sanitarios más a menudo.

En la pasada reunión del Foro de Municipios de Interior se habló de la organización de la vacunación masiva, donde la Mancomunidad de La Canal mostró su predisposición a colaborar en todo lo que sea necesario para que la vacunación de su ciudadanía sea lo más efectiva y diligente posible.