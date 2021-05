L’Ajuntament d’Ontinyent proposarà que la seu pròpia de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) que s’implantarà pròximament a la ciutat porte el nom de la desapareguda mestra Empar Granell i Tormos. La Conselleria de Educació ha demanat una proposta de denominació per al centre que ha de ser decidida pel Consell Escolar Municipal; l’elecció del govern local serà, així, la de la benvolguda mestra de la localitat.

Granell, malgrat nàixer en 1945 a Borriana, va desenvolupar la seua trajectòria vital i professional a Ontinyent, on va treballar com a mestra des del 1968 i fins a 2007 al Col·legi Lluís Vives. Durant aquest període va destacar per la seua implicació en els moviments de renovació pedagògica i en la promoció de l’escola pública i en valencià, sent cofundadora i posteriorment presidenta de la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i l’Ús del Valencià, impulsora de la Trobada d’Escoles en Valencià de la Vall d’Albaida i fundadora de la Federació Escola Valenciana, entre d’altres accions.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava que «posar el nom d’Empar Granell a la EOI no suposa només retre homenatge a una gran professora molt volguda a Ontinyent i tota la comarca, sinó també brindar un reconeixement a la dedicació dels i les professionals de la docència que han treballat incansablement a Ontinyent per a tractar d’aconseguir una societat millor, equitativa, més justa i desenvolupada», segons les seues paraules.

Quant a la seu d’EOI pròpia d'Ontinyent, el regidor d’Educació de l’ajuntament, Óscar Borrell, recordava que el Director General Rubén Trenzano va avançar el passat mes de juliol a l’alcalde de la capital de la Vall d’Albaida que per fi s’anava a comptar amb aquesta. L'anunci el ratificava després el Conseller d’Educació, Vicent Marzà