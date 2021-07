La Vall Ens Uneix reprenia aquest passat cap de setmana l’activitat presencial a la comarca amb un esmorzar de treball el passat dissabte al municipi de El Palomar, després d’una obligada pausa deguda a les restriccions imposades per la crisi de la Covid-19.

En l’encontre, on participaven desenes de militants i simpatitzants de diverses localitats, es feia balanç dels dos primers anys de legislatura a La Vall d’Albaida. Un període al qual el Secretari General del partit, Jorge Rodríguez, destacava que “La Vall Ens Uneix s'ha consolidat com un exemple de govern o d’oposició allà on esta representada. Ontinyent, Palomar, Bufali, Benicolet o Benissoda estan sent exemple de la nostra aposta comarcalista i municipalista, de defensa dels interessos dels pobles i la seua gent per damunt de tot, sense ser sucursalistes de ningú ni posar cap sigla per davant. Hem vingut per a quedar-nos i seguir amb esta nova manera de fer política”, assenyalava.

En l’acte també intervenien el diputat comarcal de la formació Joan Sanchis, qui posava en valor el treball fet a la Diputació de València en defensa dels interessos dels municipis de La Vall d’Albaida; i l'alcalde del municipi amfitrió i Secretari d'Organització de La Vall Ens Uneix, Jordi Vila, qui agraïa l’assistència a un acte on quedava palès que La Vall Ens Uneix “no és flor d’un dia, sinó que ha vingut per a quedar-se i seguir posant en marxa altra manera de fer política”.

A l’esmorzar de treball també es va avançar la celebració de l’Assemblea General Local a Ontinyent el proper 2 de juliol, així com l’inici en breu de diverses activitats de formació per a militants i simpatitzants, en matèries com igualtat, planificació urbanística, sostenibilitat o noves tecnologies.