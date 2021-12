La màgia i la il·lusió tornen a Benigànim

Un innovador espectacle audiovisual de grans proporcions amb imatges projectades sobre la façana de l’església de la Beata Inés va obrir el dimecres 8 de desembre una àmplia oferta de propostes nadalenques programades en Benigànim per a dinamitzar la localitat. L’ajuntament ha volgut apostar aquest any per les noves tecnologies per a alçar el teló del Nadal amb un «video mapping» que no va defraudar a ningú. La principal plaça de reunió del poble es va omplir de gent per a contemplar la cerimònia de llum i color, tot i el fred i el fort vent que es va registrar el dia de la Puríssima.

La programació festiva organitzada pel consistori inclou activitats per a tots els públics, entre les que destaquen concerts, espectacles, exposicions i tallers. Per altra banda, la bústia del Patge Reial tornarà a estar situada en la Plaça Major del 17 de desembre al 3 de gener. La visita del Pare Noel el 18 de desembre és altra de les activitats més esperades en la localitat, junt a l’acampada reial del 4 de gener i la Cavalcada de Reis de la màgica nit del 5 de gener. Xecs comercials La programació d’actes als carrers i espais públics de Benigànim no és l’únic incentiu per a gaudir del Nadal. L’ajuntament i l’Associació de Comerciants i Empresaris de Benigànim (Acebe) han llançat una nova edició dels xecs comercials, destinats a reactivar el comerç local amb una inversió total de 360.000 euros que es reparteix en bons per valor de 10 euros, 20 euros i 50 euros, diners que han de consumir-se en qualsevol establiment del municipi que s’haja adherit a la campanya. Per altra banda, el convent de la Beata Inés acull el tradicional betlem monumental en la seua església, que podrà visitar-se fins el 6 de gener. El pesebre, elaborat manualment per les religioses, compta amb més de 130 figures, algunes d’elles amb moviment, i amb il·luminació en totes les cases.