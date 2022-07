Los comercios y servicios de Ontinyent se engalanarán de forma temática durante las fiestas de Moros i Cristians, gracias al impulso de la actividad «El Comercio con la Fiesta 2022» un concurso de escaparates puesto en marcha por la Societat de Festers y las asociaciones Comerç IN y SOC, con apoyo del ayuntamiento. La sala de juntas del edificio de Festers acogía este lunes la presentación de la actividad, en un acto al cual participaban la regidora de Festes, Àngels Muñoz; el presidente de Festers, Vicent Pla ; la presidenta de SOC Comerços y Serveis, Marisa Bernabeu; así como la gerente de Comerç IN, Marisa Nàcher, y Susi Cambra Bataller, miembro de Junta de Comerç IN.

Según las bases del concurso, podrán presentarse los establecimientos comerciales asociados a ambas entidades organizadoras y con tienda física abierta al público en el municipio de Ontinyent. Se premiarán los tres escaparates mejor decorados en función de criterios artísticos relativos a las Fiestas de Moros i Cristians de Ontinyent. Para poder participar en este concurso, el periodo de inscripción será desde lunes 25 hasta domingo 31 de julio, contactando con los teléfonos 615218486 o 601907242, y se debe facilitar el nombre del establecimiento, dirección, cuenta de instagram o facebook y teléfono de contacto. Los escaparates participantes se tendrán que exhibir desde el lunes 8 hasta el martes 30 de agosto, y no se podrán modificar durante esas fechas. La votación se podrá realizar a través de las cuentas de Instagram y Facebook “CONCURS ESCAPARATES ONTINYENT”. En cuanto a los premios, habrá tres, patrocinados por la Societat de Festers, Comerç IN y SOC, respectivamente: un premio del jurado, un premio del público y un premio al azar de entre todos los participantes no premiados. Cada premio constará de una tarjeta con 250€ para consumir en una agencia de viajes. El jurado estará formado por uno o una representante del Ayuntamiento, uno o una representante de la Societat de Festers, uno o una representante de Comerç IN y uno u otro de SOC. La persona encargada de hacer la función de “mano inocente” para extraer el premio al azar será la Regidora de Festes. Desde las asociaciones de comercio, Marisa Nàcher mostraba el deseo de estas entidades de “que el concurso guste y los establecimientos se impliquen en la difusión de esta fiesta tan importante para la ciudad”. La regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, daba gracias a las asociaciones implicadas y a la Sociedad de Festeros “por trabajar y enaltecer la importancia de nuestras fiestas”, animando a la ciudadanía de Ontinyent y las comarcas vecinas “a visitar los comercios y establecimientos participantes en una iniciativa que esperamos que se retome en los próximos años”. El presidente de la Societat de Festers, Vicent Pla, coincidía con la regidora al poner de relevo “el trabajo conjunto para promover nuestras fiestas de Interés Turístico Nacional”, y hacía un llamamiento a la ciudadanía “a engalanar también balcones y casas”.