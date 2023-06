Ha ocurrido esta semana. El maestro y compositor Fernando Sanchis ha denunciado el robo de uno de sus saxos en Ontinyent. El incidente tuvo lugar durante la noche del pasado martes 6 de junio. El dueño del instrumento afirma que lo dejó en el maletero del coche sobre las 22.30 de la noche. Al volver por la mañana, el saxo ya no estaba: "Ya he denunciado lo ocurrido ante la Policía Nacional. El coche no está forzado, por lo que los agentes me han dicho que posiblemente se quedara abierto. Cosa que dudo, ya que es un Renault Megane con mando a distancia".

La víctima del robo también ha especificado que hace dos semanas llevó el saxo a una tienda especializada para someterlo a varios arreglos: "Lo han deslacado, lo que no es algo habitual. Entre esta mejor y su coste real estaremos hablando de un valor de 3.000 euros". El instrumento es de la marca Yamaha, tiene un acabado mate e iba en un estuche negro. "Lo más seguro es que quién lo haya quitado no conoce su valor. Los agentes me dijeron que normalmente buscan gafas de sol o algo barato para revender. O dinero en efectivo. No cogen cosas como este saxo, que es más difícil de sacar al mercado negro", explica. A su vez, Fernando Sanchis ha solicitado la máxima colaboración ciudadana para dar con el paradero del instrumento: "Doy clases en Ontinyent, Alginet y Cocentaina. De momento, puedo utilizar otro saxo que tengo. Hablamos de una herramienta de trabajo. Primero esperaré a ver si aparece, sino ya pensaré en comprar uno".