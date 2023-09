Ocurrió el pasado martes en una de las arterias de mayor trasiego humano de Xàtiva. Un dispositivo coordinado por una patrulla de la Policía Local y agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) terminó con la detención de dos hombres tras verse implicados en una pelea y proferir insultos, amenazas y algún golpe a algunos de los policías desplazados hasta el lugar de los hechos.

La actuación de los cuerpos policiales vino precedida de una llamada telefónica realizada por otro varón que explicó que había un grupo de personas de origen extranjero en el parque discutiendo, gritándose y agrediéndose. La misma persona se presentó en dependencias policiales explicando que había sido atacado y tenía sangre en la zona de la ceja a consecuencia de los golpes.

Así, una patrulla de servicio de la Policía Local y dos dotaciones de la Policía Nacional se dirigieron al parque. Al llegar, observaron como dos personas estaban participando en una pelea. Desde la Policía Local confirman que «al tratar de separar a los dos varones uno de ellos empujó de forma violenta a un agente, con la clara intención de enzarzarse con el otro implicado. Mostrando un claro estado de agitación, comenzó a chillar frases como a mi no me matan entre tres...».

Repetidos intentos de agresión

Las mismas fuentes aseguran que «tras indicarle en varias ocasiones que cesara en su actitud, se le intentó apartar para que se tranquilizase, pero volvió a empujar a los agentes. Ante el desprecio a la autoridad, la flagrante desobediencia y los repetidos intentos de agresión se procedió a su detención, informándole del motivo y de los derechos que le asistían según la legislación vigente antes de su traslado a dependencias policiales». Dos agentes apartaron al otro implicado en la pelea, ya que también intentaba encararse con su rival. Este mismo hombre hizo caso omiso de las indicaciones y empezó a proferir amenazas contra los policías: «Empezó a hacer aspavientos en la cara de los actuantes, llegando a alcanzar con el puño a uno de ellos. Por tales hechos también se procedió a su reducción y posterior detención y fue trasladado a dependencias policiales».

Golpes en la mampara

Desde la Policía Local detallan que durante todo el trayecto uno de los detenidos no dejó de proferir insultos y amenazar a los agentes: «Dijo frases como 'hijos de puta, mañana cuando salga os voy a cortar el cuello', 'me da asco la policía'... sin dejar de golpear la mampara de separación con la cabeza entre frase y frase. Y una vez en la comisaría siguió con sus amenazas, así como no paró de golpear la celda, no prestando ningún tipo de colaboración hasta la llegada de la asistencia médica a dependencias policiales».

El hombre que había sido agredido y lanzó la primera voz de alarma por lo sucedido reconoció a uno de los dos arrestados como el causante del ataque, por lo que fue informado de los trámites a seguir en cuanto a la formulación de denuncia en Policía Nacional una vez la herida fue supervisada por facultativo.

La Policía Nacional finalizó las diligencias pertinentes a la reyerta que tuvo lugar en Xàtiva.