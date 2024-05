Arrestan a once jóvenes por agredir y vejar a personas sintecho en Patraix

La Policía Nacional ha detenido a once jóvenes, uno de ellos menor de edad, por varios delitos de odio cometidos contra personas sintecho que pernoctaban en parques, descampados y zonas ajardinadas del valenciano barrio de Patraix. Los arrestados, de entre 17 y 22 años y nacionalidad española, están acusados de agredir a al menos tres indigentes, a quienes daban collejas, patadas y realizaban todo tipo de actos para presuntamente denigrarlos y humillarlos.

Entre los delitos que se les imputan está haber provocado dos incendios, en los que quemaron los colchones y todas las pertenencias de sendas personas sin hogar por mera diversión. Las víctimas tuvieron que marcharse de los lugares en los que solían pernoctar por miedo a más agresiones.

Asimismo, según ha podido saber este periódico, este grupo de jóvenes crearon una cuenta en la red social Tiktok, a nombre de uno de los sintecho, donde subían vídeos que le grababan cantando, bailando, durmiendo y bebiendo, todo ello para supuestamente burlarse de él. Los vídeos ya han sido eliminados del citado canal después de que la hija del hombre que aparecía en ellos exigiera su retirada inmediata al considerarlos humillantes hacia su persona.

Una de las víctimas sufrió una fractura costal tras ser agredido en el banco donde estaba durmiendo

Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes de la comisaría de Patraix, han permitido identificar y detener a once jóvenes presuntamente implicados en las agresiones y vejaciones a personas sintecho cometidas desde el pasado mes de febrero.

La última de ellas se produjo el pasado sábado 27 de abril cuando presuntamente lanzaron piedras y vasos a un indigente que se encontraba durmiendo en un banco de la calle Marqués de Elche de València. Testigos de esta nueva agresión los vieron y les recriminaron su acción, alertando a la policía.

Otro de los episodios denunciados se produjo a finales de marzo en un descampado situado entre las calles Vicent Clavel y Virgen de la Cabeza, donde dormía otro sintecho en una tienda de campaña. Los jóvenes arrojaron un petardo dentro de la tienda y le prendieron fuego, afectando las llamas a tres vehículos estacionados allí y destruyendo todas las pertenencias de este hombre, español de unos 60 años. «Alguna vez he bajado a llevarle algo de comida y era una persona que no se metía con nadie, no sé que tipo de divertimento es esto», critica Lauren, vecino del barrio donde se han producido varios de los ataques.

Varios de los incidentes constitutivos de delitos de odio y contra la integridad moral que se les imputan se han producido en el llamado «Triángulo» de Patraix, una zona peatonal situada en el interior de un bloque de viviendas que da la avenida Tres Forques, la calle Pintor Pascual Capuz y la avenida Salabert. Hasta hace un mes allí pernoctaban dos sintecho, pero tras los ataques y después de que le quemaran el colchón donde dormía a uno de ellos, tuvieron que marcharse.

«Juanillo, rey de Triángulo»

«Hace una semana vinieron policías de la secreta preguntando por ellos y si habíamos visto alguna agresión», apunta Maku, una joven que frecuenta la zona, y que desde el último incendio no los ha vuelto a ver. Tanto ella como una amiga confirman los vídeos que le grababan a uno de los sintecho, al que todos conocen como Juanillo, pero aseguran que era con su consentimiento y que «lo trataban bien». «Era mutuo, él les seguía el rollo y se echaban unas risas», añade restando importancia a las supuestas burlas, al no haber presenciado nunca agresiones físicas hacia ellos. La pintada «Juanillo, rey de Triángulo» prueba que lo tenían en alta estima.

No obstante, además de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y los daños, se les imputan lesiones porque una de las víctimas sufrió una fractura costal.