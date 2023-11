Ocurrió el pasado 12 de octubre, con motivo de la celebración del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en el Gran Teatre de Xàtiva. El agente Javier Blach Menéndez (29-1-1975) se separó del grupo que estaba sobre el escenario y se acercó a un micrófono con pie instalado en un rincón cercano. Ataviado de uniforme, interpretó el himno autonómico de la Comunitat Valenciana acompañado de la música y sorprendió a todos los presentes: «Menuda voz», comentaban los espectadores. Ese mismo día, el vídeo de su participación en el acto se viralizó.

Era su «estreno» sobre un escenario. Desde entonces, le han requerido para que asistiera a otros dos eventos de este tipo: la celebración del día de la Policía Local y la presentación de la Falla Ferroviaria. En ambas citas ha interpretado la pieza que comienza con «un per ofrenar noves glòries a Espanya». Y para principios del mes de Diciembre le han consultado si puede participar en la presentación de otra comisión fallera.

Nacido en la localidad asturiana de Navia (Asturias), Blach fue destinado a Xàtiva en diciembre de 2005. Lleva 18 años en la capital de la Costera, donde se ha forjado una vida:«Ya me quedo aquí, eso lo tengo claro. Mis dos hijos, de 15 y 22 años, han nacido aquí».

Consultado sobre el origen de la idea de salir a cantar, explicó que todo surgió en una conversación distendida:«La celebración del Pilar en 2022 fue un acto muy similar. Recuerdo que pusieron el himno autonómico que canta Francisco y le dije al capitán ‘el año que viene lo canto yo’. En los preparativos de este año se acordó y me lo dijo. Le comenté que no había problema. Me quiso escuchar el día de antes. Expuso que suponía que cuando lo proponía no era para hacer el ridículo».

Y la verdad es que Blach cantó con mérito, su potente voz llamó la atención entre los asistentes repartidos por la platea.

Cuestionado sobre si cuenta con alguna preparación como cantante, el guardia civil fue tajante: «Nunca he cantado en grupos, ni he dado clases de canto. Lo único que he hecho es hacerlo en alguna boda, pero hace muchos años. También estuve casado en Ayora e iba a un karaoke de allí».

Preguntado sobre las piezas que le gusta interpretar, Blach explicó que normalmente opta por composiciones de cantantes de voz potente, como Nino Bravo o Pavarotti. Al acto de la Policía Local acudió con el uniforme y a la presentación de la falla asistió vestido de traje: «Me llamó el comisario de la Policía Local, Antonio Collado y le dije que no había problema. Él ya me había visto durante el día del Pilar. Luego una amiga de la falla me dijo si podía cantar porque su hijo era el presidente de la comisión infantil. Era una sorpresa y no podía negarme». Interpreta el himno en valenciano, pese a que no habla el idioma con soltura: «Me he aprendido la letra de memoria, viendo vídeos de Youtube. Lo entiendo todo si me hablan en valenciano, claro, son muchos años. Sin embargo, a la hora de hablarlo tengo que traducir en mi mente lo que digo y tengo reparos en equivocarme, no me sale».

El hecho de que se viralizara su actuación ha causado que le hayan llamado de la televisión autonómica asturiana: «Un jefe de Madrid también me contactó y, luego, me llamó mi madre. Recibí una llamada del programa ‘Asturianos por el mundo’. No sé si saldrá al final el programa». También ha ido a grabar varias canciones a un estudio de la Pobla del Duc.