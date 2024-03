INELCOM trae el arte contemporáneo a Xàtiva

La compañía tecnológica INELCOM, con sede en Xàtiva, celebró el pasado viernes un evento donde se congregaron más de 600 invitados del ámbito cultural, empresarial, académico y político para la presentación de las 19 nuevas obras de 12 artistas de diversas nacionalidades. Todas ellas pertenecen a su colección corporativa de arte contemporáneo. El Hotel & Restaurante Montsant de Xàtiva fue el encargado de preparar y ofrecer a los asistentes invitados un cóctel cena.

En la actualidad, la Colección INELCOM Arte Contemporáneo, situada en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, cuenta con 448 obras de 124 artistas nacionales e internacionales expuestas en más de 4.000 m2 dentro de su sede.

Exposición de INELCOM en Xàtiva. / Redacción Levante-EMV

En esta edición, la obra The Fallacy of the Closed System, 2017 del colectivo El Último Grito (Roberto Feo y Rosario Hurtado) ha sido una de las protagonistas del acto siendo una de las obras más aplaudidas por los asistentes. Se trata de una instalación sutil y delicada que reflexiona sobre como el diseño, las estructuras, la tecnología y la sociedad dialogan entre sí en un mundo cada vez más complejo y globalizado.

Esta instalación se une a las obras de artistas de la talla de Monica Bonvicini, Daniel Steegmann Mangrané, Christian Boltanski, Anicka Yi, Juliao Sarmento, Olafur Eliasson y Juan Muñoz entre otros, formando así una colección cada más internacional, extensa y diversa que reúne desde artistas consagrados a jóvenes talentos. A todas estas obras les une un elemento en común: tratan sobre la realidad del ser humano y su relación con su entorno y sus semejantes.

Exposición de INELCOM en Xàtiva. / Redacción Levante-EMV

INELCOM quiso poner en valor el trabajo de las artistas mujeres dándoles protagonismo en el evento que coincidió con el Día Internacional de la Mujer. Para ello se ofrecieron visitas guiadas a los asistentes a través de las obras de las autoras que forman parte de la colección. Sophie Calle, Sandra Gamarra y Alicia Framis, referentes del panorama cultural y mujeres de radiante actualidad, descotaron entre otras en este exclusivo tour guiado por el espacio expositivo donde el 40% de las obras son de artistas mujeres.