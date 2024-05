Las féminas del Benifaió vuelven a ganar trece jornadas después

El Castellonense no consiguió frenar la mala dinámica lejos del Antonio Escuriet -un solo triunfo en la segunda vuelta y frente al colista- y vio como el Fénix Moncada se llevaba el triunfo por un apretado 2-1 gracias a su mayor efectividad. Las albinegras gozaron de múltiples acercamientos que no materializaron y, ahora, a pesar de estar lejos -19 puntos- de los dos últimos puestos, la amenaza de descenso por los arrastres desde 3ªRFEF convierten cada partido en una final. Hasta cuatro equipos podrían verse afectados por esos descensos.

No puede permitirse muchos tropiezos en las cuatro jornadas que restan, teniendo en cuenta que las ribereñas solo disputarán tres partidos debido a la retirada del Ràcing Xàtiva. Levante C, SPA y Aldaia, equipos de 3ªRFEF en los últimos puestos, pueden arrastrar al abismo en estos momentos a Levante D, E1 Paiporta y Paterna en Liga Valenta, sin embargo, el CD Castellón ocupa la 13ª plaza en otro grupo y los dos peores de estas plazas de los seis grupos -el equipo ‘orellut’ no es uno de esos ahora mismo con seis puntos todavía en disputa- descenderán, pudiendo producir esto una afectación directa sobre el equipo ribereño que ahora es 10º.

En Moncada la efectividad marcó el resultado final por ambos bandos. Las locales, cerca del descanso, en el que era su primer remate a puerta en una falta lateral, consiguieron avanzarse tras haber tenido el Castellonense robos y contrataques suficientes para haber abierto el marcador. Tras el descanso, no cambió la dinámica y la historia se repitió. El Fénix en su segundo intento hizo el 2-0 antes de que Vane González recortara la desventaja cerca del 90 sin mucho tiempo para seguir produciendo ofensivamente. El próximo será en dos semanas visitando al Discóbolo en La Torre en el que será el tercer enfrentamiento entre ambos esta campaña.

En 1ª, el Benifaió volvió a conseguir un triunfo tras trece jornadas desde el único conseguido en diciembre. Lo hizo por 0-2 y frente al mismo rival, el Cuenca-Mestallistes, colista del grupo. Un gran inicio de segundo tiempo corroborado por un doblete de Carolina Rufino valió para tumbar a las locales. A falta de 9 puntos, el equipo ‘rallaet’ tiene cuatro de desventaja sobre el Ciutat de Xàtiva, su próximo rival, al que está obligado a ganar para seguir con posibilidades de salvación.

En 2ª, el Alzira se llevó por 0-1 el derbi frente a l’Alcúdia en un partido disputado entre dos de los mejores equipos de la segunda vuelta. Ainhoa Ibáñez lo decidió con un tanto tempranero en el minuto 4. Luego las blaugranas echaron el cerrojo como vienen haciendo las últimas jornadas. El Sollana goleó 7-3 al Muro y se desquitó de las últimas derrotas. Alison Gamero (3), Noa Melero (2), Vanesa Ponce (1) y Carla Miravalls (1) no dieron opció a las alicantinas. El Alberic no pudo con el Inter de Xàtiva que se valió de un solitario gol para cortar la gran racha de las de Kike Vello.

