El viola Mat Maneri presenta su nuevo trabajo en el Jimmy Glass

El Jimmy Glass presenta el lunes 19 de noviembre Blue Sun, el último proyecto a dúo del viola nominado a los Grammy Mat Maneri (Brooklyn,1969), una gran figura del jazz, compositor y artista del sello ECM, con el reconocido pianista Lucian Ban.

Cómplices en proyectos anteriores, ambos recibieron grades elogios en 2013 por su Transylvanian Concert, que obtuvo la consideración de mejor disco del año por la prestigiosa revista estadounidense All About Jazz y por la española Cuadernos de Jazz.

Mat Maneri, una destacada voz en el jazz improvisativo de su generación, ha recibido influencias importantes de todas las principales fuerzas del jazz y de la clásica, que incluyen la música barroca (estudió con Robert Koff, cofundador del Juilliard String Quartet), Elliott Carter, y la Segunda Escuela de Viena de Schoenberg, Berg y Webern. «Estudiar música barroca me ayudó a encontrar mi sonido. Me introdujo en el mundo del contrapunto y en una forma de usar el arco que sonaba más como una trompeta, como Miles, en mi opinión», dijo Maneri.

El viola comenzó a editar discos como líder en 1996, y ha grabado con músicos como Cecil Taylor, Matthew Shipp, Joe Morris, Joe Maneri, Gerald Cleaver, Tim Berne, Borah Bergman, Mark Dresser, William Parker, Michael Formanek, John Lockwood o Lucian Ban, así como con su propio trío, cuarteto y quinteto. También ha tocado con músicos como Ed Schuller, John Medeski Paul Motian, Drew Gress, Tony Malaby, Ben Monder, Marilyn Crispell, Craig Taborn, Ethan Iverson, David King y muchos otros.

«El virtuosismo de Maneri se manifiesta en todas partes; su hermoso control del tono, los detalles en algunos momentos, la integridad compositiva de cada una de sus piezas, las notas múltiples, largas paradas, pulsos rítmicos o cambios dinámicos sutiles y dramáticos», ha escrito el crítico de jazz Jon Garelick.

Instalado en Nueva York desde 1999, aunque con intensos vínculos culturales y afectivos con su Rumanía natal, el pianista y compositor Lucian Ban ha participado en proyectos tan estimulantes y originales como en el que revisó la singular música del compositor George Enescu, compatriota suyo. Luego, ya en el prestigioso sello ECM, editó el ya mencionado The Transylvanian Concert, que presento en Jimmy Glass con Mat Maneri en 2017. Con anterioridad, el pianista había grabado ocho discos. Songs from Afar, su segundo álbum con su cuarteto Elevation, recibió cinco estrellas de las revistas Downbeat y All About Jazz. Ban lo presentó en octubre de 2016 en el VI Festival de Jazz Contemporáneo del Jimmy Glass, con el saxo tenor Abraham Burton, el contrabajista John Hèbert y el baterista Eric McPherson.

Ban ha recibido numerosas nominaciones y ha tocado con grandes músicos de culto como Alex Harding, Reggie Nicholson, Sam Newsome, Barry Altschul, Jorge Sylvester, Brad Jones, Bruce Williams, Damon Reid, Chris Dahlgren, Pheeroan AkLaff, JD Allen, Bruce Cox, Hill Greene, Carlo DeRosa, Curtis Fowlkes, Mark Helias, Gene Jackson, Ron Horton, Nasheet Waits, Bob Stewart, Gerald Cleaver, Derrek Phillips y muchos más.