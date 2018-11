La Policía Local multa y requisa los instrumentos de Borja Catanesi

La Policía Local de València ha multado y requisado los instrumentos del guitarrista Borja Catanesi. Los hechos han sucedido a última hora de la tarde frente al edificio de Correos de la Plaza del Ayuntamiento, donde el artista suele improvisar con su guitarra. Ante la multa, los transeúntes que escuchaban al joven han reaccionado con protestas y silbidos a los agentes de la Policía Local, que se han visto obligados a calmar a los curiosos. El artista no ha opuesto resistencia en ningún momento.

"¿Es necesario llegar a este extremo? El fenómeno de la música callejera se ha extendido por todo el mundo y a día de hoy es un bien cultural, que se protege y promueve, como pasa en Reino Unido, Italia, Australia€ Tocar en la calle forma parte de mi vida. Llevo haciéndolo 3 años por Europa y me ha traído muchas cosas positiva. Recientemente he ganado el primer premio del concurso internacional de músicos callejeros Universal Street Games, celebrado en Minneapolis, USA. Es una pena ver como fuera de España es una actividad respetada y valorada y, por el contrario, aquí es castigada, como en mi caso, con la incautación de mis instrumentos. Estos hechos no hacen más que reafirmarme en mi postura. La música es para compartir y la calle es el mejor escenario para hacerlo", ha expresado el valenciano a través de las redes sociales. Catanesi, que acostumbra a tocar todos los días en el centro de València, podrá recoger sus instrumentos en 15 días.



València, única en multar a Catanesi

Catanesi, considerado como el mejor músico callejero del mundo, por contaminación acústica. Es la primera vez que le requisan los instrumentos y la segunda vez que le multan en València, la única ciudad en el mundo donde le ha ocurrido este incidente. Los motivos que tiene la Policia Local para multar a Catanesi son los amplificadores que utiliza para su guitarra eléctrica.

Como ha ocurrido en las calles, las reacciones en las redes sociales ante la actuación de la Policía Local no ha hecho esperar. "Desmedido" o "vergüenza" son algunos de los calificativos que han utilizado los internautas en las redes sociales, ya que el músico ha compartido un video del momento de la intervención de los agentes. "Me da vergüenza ajena todo esto siempre pasa en València. No es la primera vez que lo multan en su tierra, pero llegar a ver este vídeo...No lo esperaba,pensaba qué había más cultura musical en esta ciudad llena de bandas de música,grupos emergentes ,una pena y repito vergüenza. Ánimo Borja estamos contigo mucha gente qué te seguimos", ha expresado una usuaria de Facebook en el muro de Catanesi.

El pasado mes de agosto fue proclamado como el mejor músico callejero del mundo en los Universal Street Games de Estados Unidos, la primera edición de una competición dirigida a dar visibilidad a todo tipo de artistas y deportistas callejeros del mundo. Además, hace tan solo un mes que ha publicado su primer disco, "Road Echoes".