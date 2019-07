La artista Imogen Heap, honoris causa por Berklee València

La cantante, compositora y productora Imogen Heap, ganadora de dos premios Grammy, ha recibido el título de doctora honoris causa en Berklee València. Como artista independiente, Heap ha sido "pionera" en el uso de la tecnología para empoderar a artistas, impulsando herramientas digitales que les ayuden en su carrera, incluyendo un mejorado sistema de pagos y los medios para adquirir los derechos de su música.

La artista recibió la distinción este lunes de manos del presidente de Berklee, Roger H. Brown, durante la ceremonia de graduación de sus estudiantes de Máster en el campus de Berklee en València. Además, durante el concierto de graduación del sábado, los estudiantes interpretaron un Medley con sus obras más conocidas como reconocimiento a la artista, ha señalado la institución en un comunicado.

La cantante, compositora y productora ha sido nominada a los premios Grammy en cinco ocasiones y ganó uno por su ingeniería de sonido en su álbum 'Ellipse' en 2009, y otro por su contribución al álbum de Taylor Swift '1989'.

Heap ha escrito y producido cuatro álbumes en solitario, además de numerosas obras para películas y series de televisión, y recibió el Drama Desk Award a la mejor composición con su trabajo para la obra de teatro 'Harry Potter y el legado maldito'. Además, cuenta con el premio Ivor Novello Award, el Artist and Manager Awards' Pioneer Award, y el Music Producers Guild Inspiration Award.

"No puedo expresar con palabras lo que significa para mí ser reconocida con el título Honoris Causa. Ya me siento muy afortunada pudiendo hacer lo que me gusta, trabajando en proyectos y canciones con gente a la que quiero, todos los días. Realmente pienso que cuando puedes hacer este tipo de cosas en tu vida, has alcanzado el mayor de los éxitos", ha sostenido Heap.

Asimismo, ha recomendado a los alumnos que digan "siempre más veces sí que no, incluso si no estáis seguros de que vayáis a ser capaces de hacer algo". "Decid que sí porque aprenderéis de esta nueva experiencia y podréis descubrir algo que todavía no conocíais sobre vosotros mismos", ha aconsejado.

"No podéis controlar cada momento, cada día, y aquí es de dónde viene la magia; son los momentos especiales y es la confianza en vosotros mismos. Simplemente tenéis que daros permiso para ser cómo sois, para seguir adelante, para ganar poder sobre vuestro trabajo", ha subrayado.

Como artista independiente, Heap ha sido "pionera" en el uso de la tecnología para empoderar a artistas, impulsando herramientas digitales que les ayuden en su carrera y con un mejorado sistema de pagos y los medios para adquirir los derechos de su música. Además, ha recibido dos grados honoríficos por su "trabajo revolucionario" con sus guantes MI.MU, unos guantes portátiles que diseñó para crear e interpretar música mediante el movimiento y los gestos.

Por su parte, Brown ha elogiado a la artista "por su arte visionario y pionero, sus contribuciones singulares al desarrollo de las tecnologías musicales emergentes y su profundo y duradero impacto en la evolución del panorama de los datos y los derechos musicales".

Durante la ceremonia de graduación, 150 estudiantes de 30 países recibieron el título de Máster en música en Music Production, Technology and Innovation; Scoring for Film, Television and Video Games; y Contemporary Performance with a Concentration in Production; y el Máster en artes en global Entertainment and Music Business.

Los galardonados como Doctor Honoris Causa de Berklee son reconocidos por sus logros e influencias en la música, y por sus duraderas contribuciones a la cultura estadounidense e internacional. En el pasado han recibido el título de doctorado honorarios en el campus de Berklee en València, Eddie Gómez (2013), Plácido Domingo (2014), Emilio Aragón (2016), John McLaughlin (2017) y Al Di Meola (2018).