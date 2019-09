El Palau comunica a su subdirector artístico que no sigue en el cargo

El hasta ahora subdirector del Palau de la Música, Manuel Muñoz Cosme, acudió ayer al que durante los últimos tres años ha sido su lugar de trabajo como responsable de la programación del auditorio y la intendencia de la Orquesta de València. Pero al llegar, allí le esperaban el director Vicent Ros, y el jefe de Recursos Humanos, Ignacio Rosat, para comunicarle que su contrato había finalizado y que su plaza no había sido renovada.

Fue, según aseguró a Levante-EMV el director del Palau, y confirmó el propio Muñoz -quien no quiso hacer más declaraciones que esta-, una conversación «amable». «Su contrato había terminado el 13 de agosto, así que desde entonces él ya no era el subdirector del Palau. Pero quería que se lo dijeran personalmente», explicó ayer Ros.

El pasado 20 de agosto Levante-EMV publicó que la dirección del Palau de la Música de València había decidido no renovar el contrato de su subdirector musical y que iniciaría «próximamente» un concurso público para cubrir esta plaza encargada de diseñar la programación del auditorio, así como del calendario de actividades y propuestas de la Orquesta de València.

La razón esgrimida por el organismo que dirige la concejala Glòria Tello -razón que ayer repitió Vicent Ros-, para prescindir de Muñoz es que la última prórroga del contrato del subdirector de Música venció el 13 de agosto y que, según habían comunicado los servicios jurídicos del ayuntamiento, la plaza se tenía que cubrir a partir de ahora «mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia», tal como establece desde 2017 la Ley de Contratos del Sector Público.

Preguntado a este respecto el pasado 19 de agosto, Muñoz aseguró a Levante-EMV que nadie le había comunicado «formalmente» la no renovación de su contrato, por lo que consideraba que seguía en el cargo y que su intención era volver a su puesto de trabajo el 2 de septiembre, una vez terminadas las vacaciones.

«Muñoz tenía el preaviso desde hace tres años -replicó ayer Ros-. Su contrato inicial era de un año y se ha prorrogado en dos ocasiones porque la voluntad del ayuntamiento y del Palau siempre ha sido que Manuel Muñoz se ocupara de la subdirección musical. Pero los técnicos ya nos avisaron que el 13 de agosto se extinguía la relación laboral sin derecho a una nueva prórroga. Él ya conocía esta situación».

Muñoz fue nombrado subdirector de Música en julio de 2015 tras la jubilación de Ramón Almazán y ratificado en este cargo por la propia Glòria Tello en septiembre de 2016 después de la elección de Vicent Ros como director. En su caso, Ros sí fue elegido tras un proceso de selección abierto al que se presentaron un total de 15 candidaturas, entre ellas la del propio Muñoz. Según confirman fuentes internas del auditorio, la elección de Ros como director en detrimento de Muñoz -que tras el proceso siguió como subdirector-, no ha facilitado durante estos años la relación entre ambos. En todo caso, y según las mismas, las recriminaciones siempre han sido por motivos artísticos ya que Ros consideraba que Muñoz «ha intentado ir siempre por libre». Tampoco la relación entre Muñoz y el director de la Orquesta de València, Ramón Tebar, ha sido fluida.

Preguntado ayer al respecto, Ros aseguró que en los últimos tiempos la relación del subdirector musical y la concejala Glòria Tello, Tebar y el propio Ros «era muy fluida y muy buena». «Su desvinculación del Palau no tiene nada que ver con esto», insistió.

Ahora, una vez oficializada la extinción del contrato del hasta ahora subdirector, el Palau de la Música tiene que convocar un concurso público para volver a ocupar la plaza. Y aunque tanto Ros ayer como Tello hace tres semanas, aseguraron que el concurso «se convocará próximamente», ese «próximamente» no tiene fecha todavía, entre otras cosas porque la nueva temporada ya está programada. La verdadera urgencia es encontrar dónde desarrollarla mientras duren las obras de rehabilitación del edificio por los graves problemas de humedades detectados tras los desprendimientos en los techos.