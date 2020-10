El año de las revueltas en World Press Photo

Para que nos demos cuenta de cómo ha cambiado el mundo en poco tiempo. En la exposición World Press Photo 20 que refleja a través de fotografías los hechos más relevantes de 2019 y que se inaugura en la Fundación Chirivella Soriano de València, solo hay una imagen que podríamos relacionar con ese virus que está marcando la agenda mundial. Se trata de un pangolín fotografíado por el sudafricano Brent Stirton para una serie («Pangolins in Crisis») que pretende denunciar la comercialización ilegal de este mamífero escamado que muchos señalan como primer transmisor del SARS-CoV-2 a los humanos.

En 2019 la covid apenas era una noticia de relleno en los periódicos de Occidente. En cambio, las revueltas sociales de Sudán, Argelia, Taiwan o Chile reclamando justicia, democracia y mejoras sociales mostraban a diario un mundo con necesidad de cambios importantes y con estructuras difíciles, pero no imposibles, de derribar. Lo vemos en la foto ganadora de la edición de este año. El fotógrafo japonés Yasuyoshi Chiba, de la agencia AFP, refleja en «Straight Voice» a un joven iluminado por teléfonos móviles durante un apagón de luz. El protagonista de la foto recita poesía como forma de protesta entre los manifestantes que reclaman un gobierno civil en Jartum, la capital de Sudán.

Tal como señalaba ayer el comisario de la exposición, Pablo Brezo, las últimas World Press Photo nos van mostrando una tendencia en el fotoperiodismo a la hora de reflejar el hecho noticioso con imágenes: el impacto de la foto de portada ha dado paso a la especialización, al seguimiento minucioso del acontecimiento para contar bien la historia. Eso se observa en la serie ganadora de esta edición, «Kho, the Genesis of a Revolt» , del francés Romain Laurendeau, que retrata cómo se gestó la revuelta de miles de jóvenes de clase trabajadora de Argelia reclamando la renuncia del presidente Abelaziz Buteflika.

En esta edición han participado cerca de 74.000 fotografías de más de 4.000 profesionales gráficos de todo el mundo. La selección que se podrá ver en València hasta el 7 de noviembre reúne 150 fotografías organizadas en categorías, imágenes individuales y series, sobre temas contemporáneos, medio ambiente, noticias generales, proyectos a largo plazo, naturaleza, retratos, deportes y noticias de actualidad.

Entre los temas contemporáneos siguen destacando los conflictos armados y las situaciones de guerra. La obra ganadora de esta categoría, «Nothing Personal - the Back Office of War», del ruso Nikita Teryoshin, refleja el peso económico de la industria armamentística en Oriente Medio con el retrato de un trajeado participante en la Exhibición Internacional de Defensa de Abu Dhabi con unos proyectiles entre las manos.

La emergencia climática es protagonista de muchas de las imágenes premiadas en la categoría de medio ambiente como «Polar Bear and her Cub», de la húngara Esther Horvath, que inmortaliza a unos osos polares jugueteando con un grupo científicos que investigan las consecuencias del calentamiento global. Y las consecuencias de la guerra están presentes en fotos como «Russian Mother and her Child at Al-Hol Camp», de Alessio Mamo, que retrata a una mujer rusa vestida con un burka y su hijo en un campo de refugiados sirio. En fotografías de naturaleza, «Final Farewell», de Alain Schroeder, refleja la situación de los orangutanes en Indonesia que se ven obligados a abandonar su hábitat por el auge de las plantaciones de aceite de palma. Y el premio al mejor retrato es el de una armenia de 15 años fotografíada por Tomek Kaczor que acaba de despertar del estado catatónico provocado por el «síndrome de resignación» en un centro de refugiados de Polonia.

world press photo 20. 1 «Straight Voice», de Yasuyoshi Chiba, imagen de las revueltas de Sudán que ha sido elegida como la mejor foto de 2019 F

2 Una de las fotografías de la «Kho, the Genesis of a Revolt», la mejor serie fotográfica de 2019 F

3 «Pangolins in crisis», la mejor serie de medio ambiente F